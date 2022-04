Coca Cola maakt op bijzondere wijze entree in metaverse

Coca-Cola heeft vanaf nu een Byte. Geen bite, maar een Byte. Het colamerk komt namelijk met een frisdrank die in eerste instantie in het metaverse beschikbaar is, waarna het over een paar weken de oversteek maakt naar de echte wereld. Het heet Coca-Cola Byte en heeft de smaak van.. pixels?

Metaverse-frisdrank

Recent viel het colamerk al op omdat het kwam met Starlight, een frisdrank die zou smaken naar ‘de ruimte’. Inmiddels is er een nieuwe lentesmaak, namelijk een suikerloze variant genaamd Byte. Volgens het merk smaakt het naar pixels, wat uiteraard net zo nietszeggend is als de naam Byte. Tenminste, waar het om smaak gaat, want Byte is nu nog opgebouwd uit GB’tjes in het metaverse, omdat het pas vanaf 2 mei in de echte wereld te vinden is.

Tenminste, stiekem bestaat hij al veel langer in een metaverse. Coca-Cola heeft het namelijk in het geheim op een nieuw eiland in Fortnite ondergebracht, waar het al enige tijd vindbaar is. Je vindt het binnen het spel Fortnite op het eiland Pixel Point. Het is een eiland waar je vier mini-games kunt doen met andere spelers, namelijk The Castle, The Escape, The Race and The Tower.