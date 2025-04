Zo zien de officiële posters eruit voor het WK 2026 – ontworpen door lokale kunstenaars

Het FIFA WK 2026 nadert snel en de organisatie heeft alvast iets bijzonders onthuld: iedere speelstad krijgt zijn eigen unieke poster, ontworpen door lokale kunstenaars. Niet eerder, in de geschiedenis van het WK, werd er per stad zo’n individuele artistieke identiteit neergezet. De posters vangen de sfeer, cultuur en passie van de 16 gaststeden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Een creatieve ode aan elke stad

Voor het WK 2026 zijn de posters niet alleen promotiemateriaal, maar ook echte kunstwerken. Elke poster is ontworpen door een kunstenaar met een sterke band met de stad die hij of zij vertegenwoordigt. Dit zorgt voor een authentieke en diverse uitstraling die perfect past bij de ‘United 2026’-gedachte van samenbrengen.

Alle 16 posters