Spotify gaat 3D Audio Workshops voor merken organiseren

Digitale audio, het streamen van ondermeer muziek en podcasts, maakt een steeds groter deel uit van onze mediaconsumptie. Die ook meer en meer plaatsvindt via voice-gestuurde devices als smart speakers, smartphones en andere connected devices.

Omdat het gebruik daarvan vaak screenless gebeurt, vraagt deze ontwikkeling van merken een primair op audio gerichte strategie. Om de verschillende merken en bedrijven kennis te laten maken met de creatieve mogelijkheden van digital audio, organiseert Spotify Nederland sinds kort 3D Audio Workshops.

Audio only

Een Amerikaans onderzoek van Mindshare uit 2019 liet zien dat audio-only advertising niet alleen een meer emotionele reactie teweeg brengt dan louter visuele advertising, maar gemiddeld ook 18% meer positieve emotionele respons oproept. Calls-to-action in audio ads zijn voor consumenten bij uitstek positieve ervaringen, concludeert het bureau. Toch worstelen marketeers vaak nog met ‘sonic branding’ en hoe audio advertising op Spotify zo effectief mogelijk in te zetten. In een wereld waar de contactmomenten met consumenten steeds vaker screenless zijn, is het belangrijk dat merken zich ook op non-visuele media profileren.

Choukri Hachchi, Marketing Manager Studios bij The Walt Disney Company: "De 3D audio ad die wij tijdens de Spotify workshop geproduceerd hebben, is een groot succes. The force is strong in audio! We hebben The Rise of Skywalker tot leven gebracht door de klassieke Star Wars geluidseffecten, de epische soundtrack en de impactvolle voice-over uit te voeren in 3D audio. Het is heel tof om te ervaren hoe je met het gebruik van 3D audio een blijvende indruk achterlaat bij de luisteraar."

De campagne blijft op Spotify lopen ook nu Star Wars: The Rise of Skywalker is uitgebracht, hiervoor is de call-to-action in de audio ad aangepast.

Media Mix

Rachel de Jonge, Sales Director Nederland bij Spotify: "Er is voor veel merken nog een wereld te winnen als het aankomt op het optimaal benutten van de creatieve mogelijkheden rond digital audio. Merken hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het creëren van visual branding en een groot deel van hun advertising budget geïnvesteerd in visuele kanalen. Het ontwikkelen van een audio-first marketingstrategie is cruciaal in een medialandschap waarin connected devices en smart speakers oprukken. Audio advertising speelt hierin vanzelfsprekend een prominente rol. Spotify zal dit jaar meer 3D Audio Workshops organiseren voor merken die meer willen weten over de kracht van audio, en hoe audio optimaal ingezet kan worden als onderdeel van de media mix.

