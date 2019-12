Serious Request haalt 1,4 miljoen euro op

3FM Serious Request: The Lifeline heeft een eindbedrag van 1.418.513 euro opgeleverd. Het eindbedrag werd dinsdagavond bekendgemaakt in Groningen, waar de actie na een week eindigde.

In drie duo’s begonnen de 3FM-dj's vorige week dinsdag met een wandeltocht van Goes naar Groningen. Gezamenlijk liepen de dj's bijna 500 kilometer om acties te bezoeken en geld op te halen voor het Rode Kruis. Het opgehaalde geld gaat naar slachtoffers van mensenhandel.

Zendermanager is trots

Dj’s Sander Hoogendoorn, Herman Hofman, Frank van der Lende, Eva Koreman, Jorien Renkema en Mark van der Molen waren ervan overtuigd dat ze dit jaar meer geld zouden ophalen dan in 2018 en deze voorspelling is uitgekomen. Vorig jaar haalde de actie iets meer dan 1,3 miljoen euro op. Dit was ook meteen de eerste editie van The Lifeline, hiervoor kende Serious Request een ander concept, namelijk het Glazen Huis. Bij het Glazen Huis sloten dj's zich een week lang op zonder eten. Tijdens de laatste editie in 2017 werd er nog 5,3 miljoen euro opgehaald.

De zendermanager van 3FM zegt blij en trots te zijn op het bedrag van dit jaar. Volgens haar is de tweede editie van The Lifeline op alle vlakken succesvol en is het aantal plaatanvragen zelfs verdubbeld.

“Voor iedereen die niet in The Lifeline geloofde: de cijfers vertellen iets anders en laten in elk opzicht zien dat dit vernieuwende concept de potentie heeft om uit te groeien tot iets nog groters.”

Waar gaat het geld naartoe?

Volgens 3FM kan voor 10 euro een slachtoffer bijvoorbeeld psychosociale hulp in groepsverband krijgen om de traumatische ervaringen te delen en te verwerken. Voor 250 euro kan het Rode Kruis een slachtoffer tijdelijk onderdak bieden en tevens zoeken naar werk en een permanente woning. Ook wordt het geld ingezet voor arbeidstraining en preventie.

Foto's via NPO 3FM