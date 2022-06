Visma is nu Benelux marktleider in work management software

Visma, Europees leider in cloud-software, neemt Teamleader over. Deze toonaangevende internationale SaaS scale-up biedt Work Management-software aan voor kleine en middelgrote bedrijven. Teamleader is actief in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Als resultaat van de acquisitie door Visma is Teamleader in staat zijn groeiambities in een stroomversnelling te brengen.

Teamleader

Teamleader werd opgericht in 2012 om ondernemers en mkb’ers te helpen met hun bedrijfsvoering. Na jarenlang software op maat te hebben ontwikkeld, werd het voor oprichter Jeroen De Wit duidelijk dat iedere onderneming behoefte heeft aan één complete tool voor CRM, offertes, facturatie en projectbeheer. Een alles-in-één oplossing die bedrijven helpt om slimmer te werken en bovendien gebruiksvriendelijk is: van het allereerste klantcontact tot en met de opvolging na de verkoop. Dat was de aanleiding voor de lancering van Teamleader Focus: een geïntegreerde oplossing voor CRM, projectmanagement en facturatie, die in een grote behoefte voorziet in het mkb.

In 2019 kwam Teamleader Orbit op de markt, bedoeld voor bedrijven met tussen 20 en 1000 medewerkers en met meer uitgebreide functies, die behoefte hebben aan een oplossing die ingezet kan worden bij grotere projecten en organisaties, maar met hetzelfde gebruiksgemak als de versie voor mkb-bedrijven.

Ook deze stap pakte succesvol uit. Teamleader breidde uit naar Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland, waar op dit moment een kwart van de omzet vandaan komt. In België en Nederland is het bedrijf marktleider in Work Management-software. Nu - tien jaar na de oprichting - werken ruim 13.000 organisaties met Teamleader samen en vloeit er voor meer dan 10 miljard euro aan facturen door Teamleader-systemen.

Toename aantal mkb’ers en ondernemers

Het aantal mkb’ers en ondernemers in Europa blijft sterk stijgen. Daarnaast groeit het aantal bedrijven dat wil overschakelen op moderne veilige cloud-software snel. Om aan deze groeiende vraag te voldoen, sneller te kunnen innoveren en zijn groei-ambities sneller te kunnen verwezenlijken, is Teamleader nu onderdeel van Visma geworden.