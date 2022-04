​Visma gaat op zoek naar The Next Top Mechanic

De titelsponsor van Team Jumbo-Visma zet haar expertise op het gebied van cloud software solutions in om een tastbare bijdrage te leveren aan nieuw sportief succes van de wielerploeg. Het bedrijf is de drijvende kracht achter de campagne The Next Top Mechanic, een talentenshow gericht op het vak van mechanieker in de wielersport.

Parijs - Roubaix

De kick-off van de campagne vond afgelopen weekend plaats tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Geen toeval, want juist in de koers waar mechaniekers het hardst nodig zijn, voornamelijk door alle kasseienstroken. Tijdens de koers stonden niet alleen vele collega’s van Visma langs het parcours, ook de eigen mechaniekers van Team Jumbo-Visma vroegen om aandacht voor hun vak en moedigden iedereen aan om te solliciteren voor De Auditie.

YouTube-show

Deze auditie is de scherprechter voor een top vier aan kandidaten die uitgenodigd worden voor De Finale op het gloednieuwe Service Course van het team in ‘s-Hertogenbosch. Daar strijden ze tijdens verschillende spectaculaire, technische en kennisintensieve opdrachten voor het arbeidscontract dat klaar ligt. Deze dynamische battle wordt vastgelegd voor wielerfans wereldwijd en zal in juni te zien zijn op het YouTube-kanaal van Team Jumbo-Visma.