Supermarktketen Jumbo gaat sportsponsoring afbouwen

En dat is nu ook precies een van de redenen dat Jumbo besluit te stoppen met sportsponsoring. De teams en sporten waar de supermarkt haar naam aan verbindt, hebben inmiddels een dergelijk grote internationale allure dat Jumbo twijfelt of het sponsoren van die teams nog wel bij het merk past.

De vraag is echter of de naam Jumbo ook in het buitenland een belletje doet rinkelen, anders dan dat het een van de sponsoren is van, onder andere, Max Verstappen, Primoz Roglic en Patrick Roest. Net zoals ik als wielerfan heel lang niet geweten heb wat Soudal en Deceuninck deden. Ja, de namen stonden op shirts van prominente wielerploegen, maar dat was het dan ook.

Max Verstappen en de Jumbo racedagen waren vooral onder racefans bekend. Daarnaast was (en is) Jumbo, samen met Visma, natuurlijk ook de sponsor van een van de meest succesvolle wielerteams van de afgelopen jaren. Diezelfde namen staan ook op het best presterende team met langebaan schaatsers.

Na tien jaar komt begin 2024 een einde het sponsorcontract tussen Max Verstappen en supermarktketen Jumbo. Het is de volgende stap van de supermarkt in een traject waarbij afscheid genomen wordt van sportsponsoring.

Dag Jumbo!

Natuurlijk, Jumbo heeft ook supermarkten buiten Nederland – een kleine dertig in België – maar de teams en sporten die het bedrijf sponsort zorgen ook voor heel veel naamsbekendheid in de rest van Europa. En wat de Formule 1 betreft zelfs in de hele wereld. Als Jumbo, en met deze beslissing lijkt dat bevestigd te worden, niet de ambitie heeft om supermarkten in Abu Dhabi, de VS of Australië te gaan openen, dan hoeven ze daar natuurlijk ook hun naam niet te laten vallen.

Dan doemt natuurlijk meteen de vraag op of Jumbo dan ook gaat stoppen met de schaatsploeg. Die sport is met name groot in Nederland. Aangezien de schaats- en wielerploeg van Jumbo-Visma nauw aan elkaar gelieerd zijn, en Jumbo feitelijk heeft geroepen helemaal te willen stoppen met sportsponsoring, lijkt het antwoord op die vraag ook gegeven. De vraag is alleen wanneer? Het contract van de wielerploeg loopt tot eind 2024 in ieder geval. Daarna zal het dan wel ‘Dag Jumbo’ zijn.

Foto's: Jumbo