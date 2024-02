​Onderzoek: veel consumenten bezorgd over het geven van persoonlijke gegevens aan retailers

De detailhandel bevindt zich op een kritiek punt waar consumenten een kloof ervaren tussen hun winkelverwachtingen en de werkelijkheid in winkels. Terwijl de retailsector blijft evolueren, staat de industrie voor uitdagingen bij het uitrollen van in-store technologie.

Hoge verwachtingen

Volgens het nieuwe wereldwijde detailhandelsrapport ’De Vraag van Consumenten naar Digitale Transformatie in Retail' (PDF) van SOTI, worden retailers geconfronteerd met de hoge verwachtingen van consumenten. Shoppers streven naar naadloze in-store interacties, gepersonaliseerd advies en directe toegang tot voorraad informatie, zowel online als in de winkel, om voortdurende loyaliteit te waarborgen.

Nieuwe technologie en de consumentenervaring

Hoewel consumenten verlangen naar technologie om hun in-store winkelervaring te verbeteren, voldoen de aangeboden technologieën van retailers niet altijd aan hun verwachtingen. Ondanks het feit dat 91% van de Nederlandse consumenten in-store technologie gebruikt, zijn velen van mening dat deze apparaten de winkelervaring verslechteren.

Nederlandse consumenten wijzen op uitdagingen in de winkel, zoals een tekort aan personeel om te assisteren bij problemen met handscanners (56% van de gebruikers). Bovendien klaagt maar liefst 41% van de gebruikers dat ze geen bonnetje konden afdrukken bij de zelfbedieningskassa.

Het onderzoek geeft aan dat de verwachtingen van consumenten aanzienlijk zijn toegenomen, voornamelijk door geavanceerde personalisatie en naadloze processen die online beschikbaar zijn en momenteel niet kunnen worden geëvenaard door technologieën in winkels.

Om hierop in te spelen, dienen retailers te investeren in op AI gebaseerde oplossingen en apparaat beheer, waardoor ze consistente, gepersonaliseerde en handige winkelervaringen kunnen bieden, zowel in winkels als online.

Retail supply chains moeten real-time zijn

Het optimaliseren van de supply chain in de detailhandel is van cruciaal belang, aangezien consumenten nu real-time informatie, efficiënte beschikbaarheid van producten en snelle levering zowel in de winkel als online verwachten. In Nederland verwacht 71% van de consumenten dat ze te allen tijde op de hoogte zijn van de status van hun bestellingen, wat het belang van efficiënte zichtbaarheid in de hele toeleveringsketen benadrukt.