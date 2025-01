Omoda en Google Cloud transformeren online winkelen met AI

Prognose: 90% productcontent met AI

“Met deze samenwerking zetten we een grote stap richting onze visie om de warmte en personalisatie van boetiekwinkelen naar de online wereld te brengen,” zegt Ewoud Frielink, CTO van Omoda. “De generatieve AI-tools van Google Cloud helpen ons om niet alleen transacties te doen, maar onze klanten te inspireren en om van online winkelen een boeiende en gepersonaliseerde ervaring te maken. Tegen het einde van 2024 verwachten we dat 90% van de productcontent – zoals beschrijvingen en aanbevelingen – door AI wordt gegenereerd.”

Innovatie vergroot conversie en loyaliteit

De onlangs gelanceerde conversatie-AI-functie van Omoda is pas de eerste stap in een bredere visie om een volledig gepersonaliseerde shopervaring te creëren. Resultaten van recente tests tonen de grote invloed van generatieve AI op klantbetrokkenheid:

Hogere conversie: Klanten die gebruik maken van de ‘Discover the Look’-functie, converteren 2,5 keer vaker dan klanten die het niet gebruiken.

Grotere klantinspiratie: De nieuwe functie, ondersteund door Google Cloud, biedt klanten intuïtieve zoekopdrachten in natuurlijke taal en levert gepersonaliseerde outfit-aanbevelingen.

Intelligente merkaanbevelingen: De aanbevelingen bevatten items van favoriete of passende merken, voor een op maat gemaakte shopervaring.

“Door de generatieve AI van Google Cloud te combineren met Omoda’s gestructureerde data en diepe retailkennis, creëren we de volgende generatie gepersonaliseerde retail,” zegt Joost Smit, Head of Benelux bij Google Cloud. “Deze samenwerking laat zien hoe AI de consumentenervaring kan verbeteren en tegelijkertijd tastbare bedrijfsresultaten voor retailers kan opleveren. We zijn enthousiast om hen te ondersteunen in hun reis, waarbij we langdurige klantloyaliteit bevorderen en de kloof overbruggen tussen gemak, duurzaamheid en personalisatie.”

Omoda’s transformatie draait om een robuuste data-infrastructuur, ondersteund door Google Cloud’s BigQuery en Looker Studio, die zorgen voor real-time data en AI-gestuurde aanbevelingen. De conversatiezoekfunctie is al live, en Omoda werkt aan de volgende stappen, zoals outfitvisualisatie met avatars en integratie van de eigen garderobe.

Generatieve AI & de toekomst van retail

Generatieve AI markeert een revolutie in de retailsector en laat zien hoe technologie de manier waarop we winkelen radicaal kan veranderen. Door slimme tools in te zetten, zoals een AI-shopassistent en natuurlijke taalverwerking voor gepersonaliseerde aanbevelingen, kunnen retailers klanten niet alleen gemak bieden, maar ook een volledig op maat gemaakte winkelervaring. Hiermee behoren de dagen van eindeloos zoeken naar de perfecte outfit definitief tot het verleden.

Wat deze technologie zo krachtig maakt, is de unieke combinatie van geavanceerde AI en personalisatie. Klanten kunnen in eenvoudige taal beschrijven wat ze zoeken en direct aanbevelingen ontvangen die aansluiten bij hun stijl, lichaamsvorm en favoriete merken. Dit vergroot de betrokkenheid en loyaliteit van klanten en verhoogt de kans op conversie aanzienlijk.

Daarnaast biedt generatieve AI schaalbaarheid en efficiëntie die voorheen niet mogelijk waren. Door een groot deel van productbeschrijvingen en aanbevelingen door AI te laten genereren, kunnen retailers consistente en creatieve content leveren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Innovaties zoals outfitvisualisatie met avatars en integratie van persoonlijke kledingkasten maken winkelen bovendien interactiever en relevanter dan ooit.

Voor retailers in Nederland vormt deze technologie een essentieel hulpmiddel om concurrerend te blijven in een digitale markt. Generatieve AI stelt hen in staat om een naadloze, inspirerende winkelervaring te creëren die klanten boeit en bindt, en biedt tegelijkertijd de tools om efficiënt en toekomstgericht te opereren. Dit is niet zomaar een trend, maar een fundamentele verandering in hoe retail werkt – en een vooruitblik op de toekomst van winkelen.

