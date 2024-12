Jongeren remmen af in gespierde campagne

Mentale gezondheidsproblemen onder jongeren zijn de afgelopen jaren fors toegenomen, met pieken tijdens de herfst- en wintermaanden. Social media is hier een oorzaak van, maar computerfabrikant ASUS en marketingbureau Fanflock laten zien dat het ook voor verbinding zorgt. Dat doen ze in samenwerking met Twitch-ster Shappo0.

Spierballen en slow content met Shappo0

In de Twitch-serie “Afremmen met Shappo0” zetten ASUS en Fanflock de rem op het altijd “aan” staan. In een knusse blokhut op de Veluwe nodigt Twitch-ster en krachtpatser Shappo0 bekende gasten uit voor eerlijke, openhartige gesprekken. Onder het genot van warme chocolademelk en een gezellig haardvuur bespreken ze mentale gezondheid, dagelijkse uitdagingen en persoonlijke verhalen. Het resultaat: humor en diepgang in een intieme setting.

Je hebt het tijdens de feestdagen vast wel gezien. Jongeren die constant afleiding zoeken op de smartphone. Daarom was de ASUS ROG Ally, een draagbaar gamingdevice, altijd dichtbij met daarop knusse co-op games.