​Inspiratie opdoen op de Webwinkel Vakdagen: meld je nu aan

Over een paar weken is het zover: de zomereditie van de Webwinkel Vakdagen vindt dan weer plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. Ben je een online professional of ondernemer? Op het grootste e-commerce event van de Benelux doe je volop inspiratie op. Tijdens lezingen, inspiratiesessies en gesprekken met branchegenoten. Wij vertellen je meer over wat je hier op 29 en 30 juni kunt beleven.

Leer van succesvolle ondernemers

Tijdens de Webwinkel Vakdagen kun je verschillende kennissessies bijwonen. Die worden gegeven door succesvolle e-commerce ondernemers. Heel interessant, leerzaam en praktisch toepasbaar, want je krijgt bij elke sessie handige tips cadeau. Woon bijvoorbeeld de keynote bij van Sadik Cevik, General Manager bij Gorillas, die het fenomeen ‘flitsbezorging’ in Nederland blijvend op de kaart heeft gezet. Of bezoek de lezing van Leila Govers van Valantic als je meer wil leren over duurzaam online ondernemen. Wie ook op het podium staan als keynote speaker, zijn zowel Amazon Nederland als bol.com. Wat kun jij als online ondernemer leren van deze ‘reuzen’? Zij vertellen je meer over lokale relevantie (Roeland Donker van Amazon) en de kracht van samenwerken met kleine ondernemers (Joris Scheepens van bol.com). Bekijk het volledige programma met alle keynotes en lezingen hier.

Netwerken met branchegenoten

Naast het luisteren naar ondernemers zijn de Webwinkel Vakdagen bij uitstek geschikt om te netwerken. Op de beursvloer leg je gemakkelijk en op een laagdrempelige manier contact met branchegenoten. Meer dan 250 exposanten staan klaar om met je te sparren. Een goed netwerk is goud waard, dus loop zeker even een rondje langs alle stands en knoop een praatje aan met interessante partijen. Weet je al wie je wil spreken? Via de netwerktool WWV Connect kun je nu alvast afspraken inplannen met professionals. Je hebt bovendien meteen een duidelijk overzicht van alle exposanten en het volledige programma bij de hand.

Ontdek de laatste trends

In de onlinewereld gaan ontwikkelingen razendsnel. De ene na de andere nieuwe trend ontstaat en kansrijke start-ups springen als paddenstoelen uit de grond. Als online ondernemer wil je weten wat er speelt en welke trends je moet volgen. Op de Webwinkel Vakdagen komen ze allemaal voorbij. Vergeet niet dat elke webwinkel klein is gestart. Een goed idee van een startende ondernemer kan in de toekomst uitgroeien tot een succesvol imperium. Leer bijvoorbeeld meer over het belang en de kansen van data tijdens de lezing ‘Van miljoenenpubliek naar miljoenen publieken: een kijkje in de data van Marktplaats’. En ben je toe aan uitbreiding van je werkgebied buiten Nederland? Dennis Akkerman van Seeder vertelt tijdens de lezing ‘Internationale SEO’ meer over hoe je een succesvolle internationale SEO-strategie opzet.

