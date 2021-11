​Digitale ambities? De Webwinkel Vakdagen komen er weer aan

Mensen waren al minder in fysieke winkels aan het shoppen, maar online heeft de laatste jaren helemaal een vlucht genomen. Het is voor iedereen met een retailhart dan ook belangrijk om online aanwezig te zijn. Twijfels? Je kunt op de Webwinkel Vakdagen alles te weten komen over wat een online winkel runnen zoal behelst.

Een online winkel runnen is enerzijds heel anders dan een fysieke winkel, maar ook weer niet: nog steeds komen klanten naar jou toe omdat ze schoenen, kleding, kantoorartikelen of noem maar op willen kopen. Jij hebt op jouw beurt de voorraad onder de hoede en kan aangeven of iets beschikbaar is. Het grote verschil met online en offline zit hem dan ook vooral in hoe je de klant bereikt. Hoe zorg je dat klanten je vinden? Maar ook: hoe zorg je dat zo’n schoenendoos op de ‘mat’ van de klant eindigt?

Online winkel

Het hele proces: van klanten naar je online winkel halen tot het versturen en factureren van het product en alles ertussenin komt aan bod op de Webwinkel Vakdagen. Je kunt onder andere leren van cases van andere bedrijven, je kunt netwerken met talent dat jouw webwinkel verder kan helpen, maar je kunt ook achterover hangen en luisteren wat de laatste trends zijn. Er is natuurlijk veel veranderd in de wereld, dus de innovaties op het gebied van online winkelen volgen elkaar razendsnel op.

Tijdens de vakdagen kun je rekenen op 200 (!) lezingen en keynotes om jou en je webwinkel op weg te helpen. Het maakt niet uit of je nog niet bent begonnen, zelf een simpele webshop in elkaar hebt geknutseld of al jaren tot de gevestigde orde behoort: inspiratie te over op de vakdagen. Er zijn bovendien veel grote namen aanwezig, waaronder bol.com, V&D, picnic, Fonq, HEMA, Yumeko en Hunkemöller.

Digitale ambities

Er zijn ook aanbieders aanwezig van tools voor jouw webwinkel, zodat je je klant nog beter kunt helpen, maar ook zelf een duidelijke administratie hebt zodat je zoveel mogelijk foutloos kunt werken. Je gaat dan ook echt naar de vakdagen voor jou en jouw webwinkel: alles om je te helpen jouw digitale doelen te realiseren.

Het enige wat het je kost om deel uit te maken van dit evenement en jouw webwinkel naar een hoger niveau te brengen, dat is je tijd -en misschien benzine of een treinkaartje-. De vakdagen vinden fysiek plaats in de Jaarbeurs Utrecht en een ticket is gratis. Wel heb je een kaartje nodig, dus zorg dat je je nu registreert op de website van Webwinkel Vakdagen. Het evenement wordt gehouden op 26 en 27 januari en markeert het derde lustrum van het event.