​Webwinkel Vakdagen: recordaantal bezoekers op weer een succesvolle editie

Op 29 en 30 januari was er alweer de 14e editie van de Webwinkel Vakdagen, en dat was weer een daverend succes. Overvolle stands bij zo'n beetje alle exposanten, wachtrijen bij de lezingenzalen, en niet geheel verrassend, een recordaantal bezoekers. 13.643 om precies te zijn. Iedereen kan dus terugkijken op een succesvolle editie.

Een niet te missen beurs

Of je er nu komt voor de lezingen of om te netwerken, op de Webwinkel Vakdagen is er inspiratie voor iedereen die alles wil weten over de laatste trends op het gebied van digital commerce. Voor de exposanten was het duidelijk: de Webwinkel Vakdagen mag je gewoon niet missen. Joost Brugmans, CEO Orderchamp. "Met een ander bedrijf exposeerde ik al jaren tijdens de Webwinkel Vakdagen, dit is echter de eerste keer met Orderchamp en we hebben alweer bijgetekend voor volgend jaar."

Johan Smits, Founder en Managing Director Yellowgrape: "Dit is een unieke beurs, want hier komen bezoekers niet alleen om te netwerken, ze komen om te kopen en deals te sluiten. Voor ons is de Webwinkel Vakdagen daarom enorm belangrijk."

Mark de Hooge, Managing Director Redbanana, en als bezoeker aanwezig op het event. "Het mooie van de Webwinkel Vakdagen is de diversiteit van het event. Een mooie mix van marketing professionals, inspirerende sprekers en een hoop interessante bedrijven om jouw shop naar een hoger niveau te tillen. Als je een webshop hebt, of webshops maakt dan zijn de Webwinkel Vakdagen echt een must!"

Het is een vakbeurs waar genetwerkt wordt, nieuwe deals worden gesloten, oplossingen en tools worden gevonden om e-commerce bedrijven naar een hoger plan te tillen.