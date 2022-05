​Bezoek de Webwinkel Vakdagen: 3 tips!

Eind juni 2022 vinden de Webwinkel Vakdagen weer plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. Hier hoor je alles over de laatste trends op het gebied van online shoppen en doe je volop inspiratie op tijdens lezingen van interessante sprekers. Online shoppen is niet meer weg te denken in de retailmarkt. Steeds meer ondernemers beginnen daarom een eigen webshop of breiden deze verder uit. Verkoop je producten of diensten online? Omcirkel 29 en 30 juni 2022 dan in je agenda. De Webwinkel Vakdagen is hét evenement voor iedereen die actief is in e-commerce. Learn from the pro’s en bezoek keynotes van experts. Wij geven je alvast 3 tips, handig om je voor te bereiden op je bezoek.

1. Woon de keynotes van interessante sprekers bij

Wil je je webwinkel verder laten groeien? Tijdens de keynotes van experts in e-commerce leer je meer over succesvol ondernemen in de online retail. Dit jaar staan onder andere Roeland Donker (Country Manager Benelux bij Amazon), Jeremiah Albinus (Fonq) op het podium. Sadik Cevik (General Manager Gorillas Nederland), deelt zijn visie op de werkwijzen van deze Gorillas, de toekomst van e-commerce en het steeds sneller veranderende landschap. Een heel andere insteek is de lezing die Martin van Kranenburg geeft. Hij weet alles van conversie- en neuromarketing. Erg interessant om te volgen als je goed wil communiceren met je doelgroep, want kennis van gedragspsychologie kun je goed toepassen in je webwinkel. Martin vertelt je meer over breinvriendelijke teksten die zorgen voor een hogere omzet.

2. Leg volop contacten met branchegenoten

Op een beurs heb je de gelegenheid om te netwerken. Hier ontmoet je branchegenoten en leg je waardevolle contacten die je verder kunnen helpen. Want een goed netwerk is onmisbaar voor elke ondernemer. Op de Webwinkel Vakdagen is volop gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen en om al bekende contacten opnieuw aan te halen. En ben je nog op zoek naar partners of leveranciers? Die zijn er volop te vinden op op de beurs. Er staan meer dan 250 leveranciers die voor bezoekers klaarstaan om alles te vertellen over hun diensten. Helpt jou weer om je webshop verder te laten groeien.

Erg handig is ook WWV Connect, de nieuwe netwerktool van de Webwinkel Vakdagen. Dit is een gratis tool, ook te downloaden als app, en hiermee krijg je de mogelijkheid om vooraf meetings in te plannen met standpersoneel of andere professionals of om een handig overzicht te maken van voor jou interessante exposanten.

3. Leer van succesvolle start-ups en scale-ups

Aan het begin van dit jaar rapporteerde het CBS dat het aantal Nederlandse webwinkels de afgelopen twee jaar met 63% is gegroeid tot bijna tachtigduizend webwinkels. De wereld van e-commerce staat nooit stil. Grote webwinkels zijn klein begonnen. En omdat de sector continu in beweging is, kun je met een beetje geluk een gat in de markt ontdekken. Zo zijn al diverse start-ups inmiddels groot geworden. Zijn lanceerden een vernieuwend plan en lieten zien dat disruptief denken en doen kan bijdragen aan groei. Een mooi voorbeeld daarvan is Boombrush. Zij vertellen tijdens de Webwinkel Vakdagen hoe je als nieuw merk vertrouwen kunt winnen van consumenten, opvalt in een competitieve markt en hoe je een aanbod aan interessante abonnementen opstelt en vermarkt.

Er komen nog meer zogenaamde snelgroeiers aan bod tijdens de Webwinkel Vakdagen. Een van deze categorieën is die van superspecialisten. Daar kom je vaak uit bij je zoektocht naar iets heel specifieks. Een mooi voorbeeld hiervan is HelloChair, een startup in eetkamerstoelen. Joost Wels (medeoprichter) zal zijn verhaal doen op de Webwinkel Vakdagen. “Alleen als superspecialist blijft je uit de greep van Amazon”, zei hij eerder over dit concept.

Een ander onderwerp dat niet zal ontbreken: dropshipping. Ook dropshipping heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Hierbij verkoop je producten, maar niet uit eigen voorraad. Die bevindt zich vaak heel ergens anders. Als dropshipper loop je dus geen inkoop- en voorraadrisico, heb je geen opslagruimte nodig en hoef je spullen niet zelf te verzenden. Slaag je erin een koperspubliek te vinden, dan kan je goede zaken doen.

Wil je meer te weten komen over deze en nog veel meer onderwerpen? Registreer je dan nu op de website en bezoek de Webwinkel Vakdagen gratis.