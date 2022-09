​Drie keynote-sprekers die je moet zien op de Big Data Expo

De Big Data Expo komt er bijna aan en met 100 exposanten en 120 lezingen is er enorm veel te doen. Om je op weg te helpen, staan we stil bij drie keynote-sprekers die je zeker niet mag missen tijdens dit grote big data-evenement.



Annemieke Bulters van Enexis

Ze is Chief Data & Digital Officer bij Enexis en weet dus alles over hoe je met data omgaat in de energietransitie. We leven waar het om energie gaat in een enorm turbulente wereld. De energieprijzen stijgen, we willen af van het gas en daarnaast is er een grote vraag naar duurzamere alternatieven. Maar, we gebruiken ook steeds meer energie: zelfs om onze auto’s te laten rijden.

Het is essentieel om data gedreven te werken, zeker voor een netbeheerder als Enexis, zodat de grote uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengen het hoofd kunnen worden geboden. In haar keynote vertelt Annemiek wat valkuilen of zelfs bedreigingen kunnen zijn op het gebied van data, digitalisering en de energiemarkt. Zeker terwijl de winkel gewoon open blijft, moet je hiermee soms creatief omgaan. Annemieke weet er alles van en licht er in haar keynote meer over toe.

Willem Bekkers en Frans Poldervaart van Bol.com

Ze zijn allebei Product Owner en Data Coach bij één van ‘s lands grootste online warenhuizen. Bol.com is al jaren een gevestigde naam op het internet en dat betekent dat het is uitgegroeid tot een volwassen organisatie. Maar, geldt dat dan ook standaard voor de data? In hun keynote zoomen Frans en Willem in op de BI-afdeling binnen de organisatie, die aan wat nodige verandering toe was. Immers: hoe groter een bedrijf wordt, hoe meer vragen en verzoeken er ontstaan vanuit de organisatie.

De vragen groeiden, maar de kennis binnen het team ook. Dashboards, KPI’s: alles wat met data te maken heeft wordt steeds belangrijker en kost meer tijd. Logisch: er worden beslissingen genomen op basis van de gegevens die het bedrijf heeft. Echter moeten daaruit wel gedegen conclusies worden getrokken. Op die uitdaging hebben Willem en Frans gezocht naar een oplossing en nog beter en sneller data gedreven beslissingen te nemen. Om hun collega’s mee te nemen is er gekozen voor een ‘data revolutie’ en wat dat inhoudt en hoe effectief dat is geweest, dat vertellen de heren op het hoofdpodium van de Big Data Expo.

Bas Karsemeijer van Hema

Een offline warenhuis dat inmiddels ook al jaren online aanwezig is, dat is Hema. De Hollandse retailer is op de Big Data Expo aanwezig om te vertellen hoe het in 95 jaar bedrijfsvoering is gekomen tot een manier om data voor zich te laten werken. Bas is Head of data & analytics en daarom bij uitstek de persoon om hier mee over te vertellen. Wat bij Hema vooral belangrijk is, dat is niet zozeer de vraag vanuit de organisatie, maar de vraag vanuit de klant. Welke informatie leg je vast over je klant en wat kun je zoal met data?

Bas belooft in zijn keynote een optekening te maken van hoe het met zijn team data heeft laten werken voor de klanten van de Hema. Dat doet hij aan de hand van vijf use cases met als onderwerp data en de klant. Zo weet Hema de klant voor zich te winnen: niet alleen door goede producten en service, maar ook door data slim in te zetten. Kortom, ook van deze keynote valt veel te leren en dat is weer een extra reden om je op te geven voor de Big Data Expo.

De Big Data Expo op 14 en 15 september in Jaarbeurs Utrecht. Ben jij erbij? Geef je nu op!