​Waarom je een bezoek wilt brengen aan de Big Data Expo

100 exposanten en 2 dagen. De Big Data Expo staat weer voor de deur. 14 en 15 september zwaait de Jaarbeurs in Utrecht de deuren open voor een leerzaam evenement dat niet alleen ruimte biedt voor de vele exposanten, maar ook voor netwerken en het ontmoeten van mensen die iets kunnen betekenen voor jouw big data. Of wellicht andersom. Er zijn talloze redenen te bedenken om een bezoek te brengen aan dit evenement.



Hoe meer we gebruik blijven maken van technologie (spoiler alert: en dat gaan we), des te groter groeit de aanwas van data. Of het nu een social medium is met data over de locatie en leeftijdsgroepen waar hun gebruikers binnen vallen, of een huisartsenpraktijk die medische data over elke patiënt vastlegt in een elektronisch patiëntendossier: big data groeit en groeit. Elk bedrijf krijgt er op een bepaalde manier mee te maken. Hierdoor is het voor iedereen interessant om de Big Data Expo te bezoeken: er zijn bedrijven aanwezig op het gebied van consultancy, data-analyse, data-warehousing, big data- search, privacy & security, infrastructuur, clouddiensten en meer.

Structureren big data

Een andere reden om meer te willen weten over big data, die heeft alles te maken met de structuur ervan. Het is niet alleen belangrijk om goed te begrijpen hoe je ethisch verantwoord met big data omgaat (al is dat zeker een onderwerp dat tijdens het evenement voorbij komt), het is minstens net zo belangrijk om het goed te structureren. Alleen dan kun je alles eruit halen wat erin zit, omdat je dan werkt met schone data en conclusies kunt trekken op basis van de juiste informatie.

Dat laatste is belangrijk, want big data wordt steeds vaker gebruikt om belangrijke beslissingen te nemen. Immers legt de data dingen bloot die je vaak op andere manieren niet zou kunnen weten. Hoe goed een bepaald idee ook lijkt: als de cijfers aangeven dat mensen iets niet gebruiken of kopen, of je bijvoorbeeld met je marketing de verkeerde doelgroep blijkt aan te spreken, dan moet er op basis van data een knoop worden doorgehakt. Dan wil je dat de data volledig én veilig is.

Het big data-wiel hoef je niet helemaal zelf uit te vinden, want daarvoor zijn big data scientists. Deze mensen weten hoe ze met big data moeten omgaan en kunnen je bedrijf helpen om de data gestructureerd, volledig en veilig op te bergen, en deze juridisch verantwoord in te zetten. Maar net zo belangrijk is dat ze inzichtelijk kunnen maken wat je uit de big data kunt halen. Hoe begrijp je het? Hoe lees je het? Welke conclusies zijn er mogelijk? Big data experts kunnen je helpen antwoorden te geven op deze vragen.

Software-oplossingen

Daarentegen zijn er ook softwareoplossingen om te overwegen. Er is veel keuze in tools die je kunnen helpen data te verwerken, op te slaan of inzichtelijk te maken: en soms zelfs alledrie. Tijdens de expo geven bovendien diverse topsprekers hun visie op big data, en alvast een inkijkje in hun langtermijnstrategie. Denk aan Annemieke Bulters (Chief Data & Digital Officer Enexis Groep, Tor Boe-Lillegraven (Chief Data Officer Schiphol Group) enBas Karsemeijer (Head of data & analytics HEMA).

Dat laatste kan mede dankzij big data, want dit geeft inzicht in het verleden, het heden, maar zeker ook de toekomst. Dit event kan de manier waarop je als persoon of als organisatie strategische beslissingen neemt voorgoed veranderen. Niet alleen om wat er wordt gezegd, maar omdat je uit je eigen schat aan informatie, jouw big data, straks meer kan halen dan je misschien ooit voor mogelijk had gehouden.

Je kunt zelf kiezen welke lezingen je bijwoont, op basis van je interesses, maar bijvoorbeeld ook je niveau. Dit evenement is het grootste evenement waar organisaties samenkomen om diensten op het gebied van het collecteren, genereren, analyseren, optimaliseren en toepassen van big data presenteren. Je hebt dus de kans om in één keer een goed beeld te krijgen van het veld en de mogelijkheden.

Big Data Expo 2022

2 dagen, 100 exposanten, 8 lezingenzalen en waardevolle kennisdeling in een wereld waarin big data niet alleen steeds groter wordt, maar ook steeds belangrijker. Je vindt het helemaal gratis op de Big Data Expo op 14 en 15 september in de Jaarbeurs in Utrecht.

