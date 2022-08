Over een paar weken is het zover, dan vindt de Big Data Expo plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze gratis toegankelijke Expo ontmoeten partijen op het gebied van data elkaar. Vraag en aanbod komen op 14 en 15 september samen. 120 ervaren sprekers geven lezingen die gaan over onder andere analytics, data science, digital innovation, ethiek, artificial intelligence en internet of things. De mogelijkheden van data zijn mooi en bijna eindeloos, mits je de mogelijkheden en onmogelijkheden kent. De Big Data Expo is interessant om te bezoeken voor iedereen die op professionele wijze met data bezig is. Wij geven je 3 redenen om een bezoek te brengen aan de Big Data Expo.

1. Houd je kennis up-to-date

De wereld verandert snel en dat geldt ook voor alles rondom data. Nieuwe technologieën steken de kop op, regelgeving wordt aangepast en digitale innovaties zorgen ervoor dat je als bedrijf continu moet bijsturen. Op de Big Data Expo heb je alle mogelijkheden om je kennis helemaal up-to-date te houden. Tijdens de keynotes en lezingen vertellen experts je alles over data in de breedste zin van het woord, waarover later meer. Daarnaast zijn er meer dan 100 exposanten aanwezig die zich dagelijks bezighouden met alles rondom data.

Big data is niet meer weg te denken. Juist omdat de mogelijkheden eindeloos zijn is het belangrijk en ben je als bedrijf of overheidsinstantie zelfs verplicht om zeer zorgvuldig om te gaan met gegevens. Gegevens moeten gestructureerd en geordend worden, onder andere om te voorkomen dat ze in verkeerde handen vallen (zoals data die wordt gestolen of gehackt). Tijdens de Big Data Expo wordt ook het imagoprobleem van big data besproken. De afgelopen jaren kwam de term vooral op negatieve wijze in het nieuws. Zonde, want veruit de meeste bedrijven houden zich juist netjes aan alle regels.

2. Leer van de experts

Of je bezig bent met een grote digitale transformatie of specifiek meer wil weten hoe een goot bedrijf als IKEA AI inzet, tijdens de keynotes en lezingen delen experts hun kennis. De sprekers zijn zorgvuldig uitgekozen en het programma is gevarieerd. Wij kijken onder andere uit naar de keynote van Prof. Lokke Moerel. Zij vertelt op de Expo meer over de disruptie van digitale bedrijfsmodellen en de kansen en bedreigingen voor Europa. Ook de keynote van Tor Boe-Lillegraven van Schiphol Group klinkt veelbelovend. De chaos op onze luchthaven kan je niet zijn ontgaan. Tor vertelt waarom data juist in een tijd van crisis zo belangrijk is.

Data wordt tegenwoordig allang niet meer alleen gebruikt door een IT-afdeling. Tijdens de keynote van Tim Hehenkamp en Wendell Kuling van Jumbo, worden de kansen weer eens extra duidelijk. Zij gebruikte data om het meest klantgerichte bedrijf van Nederland te worden. Op welke manier ze dat doen in een hyper-competitieve markt, hoor je tijdens de keynote.

Daarnaast zijn er nog zo’n 120 sprekers uit binnen- en buitenland die op 14 en 15 september hun kennis over data delen. Naast keynotes vinden er kleinere en interactieve lezingen plaats.

3. Ontmoet vakgenoten en verbreed je netwerk

Meer dan 100 exposanten laten tijdens de Big Data Expo zien wat zij in huis hebben. Netwerken is laagdrempelig op 14 en 15 september. Op de Expo leg je gemakkelijk contact met de standhouders. Nieuwe samenwerkingen komen nog sneller van de grond. Je vindt op de ‘beursvloer’ onder andere consultancybureaus, big data search bedrijven, ondernemers met cloudservices, bedrijven die gespecialiseerd zijn in privacy & security en nog veel meer big data professionals. Zij presenteren hun oplossingen voor data-vraagstukken.

Bezoek de Big Data Expo

Een bezoek aan de Big Data Expo is helemaal gratis. Twijfel je nog of de expo iets voor jou is? Lees hier waarom een bezoek aan de expo interessant is voor bijna iedereen die iets met data doet. Of je nu komt om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen of concreet op zoek bent naar aanbieders: kom langs op 14 en 15 september tijdens de Big Data Expo in de Utrechtse Jaarbeurs!

[Fotocredits - WrightStudio © Adobe Stock]