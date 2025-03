Adobe Summit 2025: AI-gedreven innovaties voor gepersonaliseerde klantervaringen

Adobe Firefly Services en Custom Models: AI-gestuurde contentcreatie

Met de uitbreiding van Adobe Firefly Services en Custom Models introduceert Adobe nieuwe geavanceerde AI-oplossingen voor contentcreatie op grote schaal. Deze innovaties helpen bedrijven sneller en efficiënter visuele content te produceren, met behoud van merkconsistentie en creatieve kwaliteit. Firefly biedt organisaties de mogelijkheid om generatieve AI in te zetten voor zowel dynamische als statische content, waarbij de focus ligt op schaalbaarheid, maatwerk en automatisering.

Belangrijkste innovaties binnen Adobe Firefly Services

Nieuwe Firefly Services API’s – Ondersteunen video- en 3D-workflows en automatiseren repetitieve taken zoals vertalingen, lip-synchronisatie en beeldformaat-aanpassingen. Dit stelt bedrijven in staat om sneller content te lokaliseren en efficiënter aan te passen voor verschillende marketingkanalen en internationale markten.

Firefly Creative Production – Een AI-gestuurde workflowtool die repetitieve taken binnen contentproductie automatiseert. Dankzij een gebruiksvriendelijke interface kunnen creatieve teams sneller assets genereren en bewerken, zonder in te leveren op branding of kwaliteitsstandaarden.

Custom Models binnen Adobe GenStudio for Performance – Marketeers kunnen nu AI-modellen op maat trainen om merkgerichte content te genereren. Deze modellen kunnen specifiek worden getraind op merkidentiteit, tone-of-voice en visuele stijl, waardoor bedrijven unieke en consistente content kunnen creëren die perfect aansluit bij hun brandingstrategie.

Firefly Creative Assistant – Een AI-gedreven assistent die automatisch suggesties doet voor contentoptimalisatie, kleurenpaletten afstemt op merkvoorschriften en helpt bij het genereren van varianten op bestaande creatieve assets.

Efficiëntere contentproductie met AI

Dankzij Firefly’s nieuwste AI-mogelijkheden kunnen bedrijven:

Content op grote schaal genereren met minimale handmatige inspanning.

Visuele assets personaliseren zonder afbreuk te doen aan merkconsistentie.

Productiviteit verhogen door tijdrovende processen te automatiseren.

Sneller inspelen op veranderende marktbehoeften door dynamische en op maat gemaakte contentcreatie.

Door Firefly Services en Custom Models te integreren in hun workflow, kunnen organisaties een data-gedreven, efficiënte en schaalbare contentstrategie hanteren, waarbij AI de creatieve teams ondersteunt in plaats van vervangt. Dit stelt bedrijven in staat om hun digitale marketingstrategieën te versnellen en tegelijkertijd visuele storytelling naar een hoger niveau te tillen.