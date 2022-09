8 tweets om de Big Data Expo van 2023 vast in je agenda te zetten

De Big Data Expo is helaas afgelopen, maar je kunt nu alvast 13 en 14 september 2023 in je agenda noteren. Dan vindt in de Jaarbeurs namelijk de Big Data Expo 2023 plaats. Nieuwsgierig wat je daar zoal kunt verwachten? Deze tweets vertellen je precies waarom je die twee dagen nu alvast moet blokken in je agenda. Je hoort geweldige quotes Met acht zalen kun je rekenen op heel veel kennisoverdracht en hoewel het uiteraard meestal vooral het hele plaatje is dat je veel leert, onthoud je sommige dingen beter dan anderen. Veel sprekers weten binnen te komen met rake quotes die niet alleen jouw manier van denken kunnen veranderen, maar ook die van je collega's die je de quote vervolgens kunt doorgeven. Of gewoon je volgers op social media natuurlijk.

Je ontmoet bedrijven Je kunt op de Big Data Expo ontzettend goed netwerken, waardoor je bedrijven die je al een tijdje van een afstandje volgt ineens up close and personal kunt leren kennen. Uiteraard is het mogelijk om zowel als bezoeker als als standhouder aanwezig te zijn. Wie weet is dat ene bedrijf wel je buurman op de beursvloer.

Er zijn goede sprekers Big Data Expo is een succes door een veelheid aan factoren. Naast het netwerken en het leren is de sprekersline-up enorm indrukwekkend. Mensen van grote bedrijven zoals Schiphol, Hema en Albert Heijn komen voorbij, maar ook medewerkers van kleinere bedrijven die een geweldige oplossing hebben bedacht om bijvoorbeeld zo'n groot bedrijf uit de brand te helpen.

Er zijn hapjes en drankjes Veel stands willen natuurlijk graag dat je langskomt, dus er is overal wel iets te scharrelen. Bij ilionx kon je dit jaar bijvoorbeeld een heerlijke smoothie drinken, terwijl je meer leerde over wat het bedrijf precies doet. Natuurlijk ga je niet naar de beurs voor het lekkers, maar het is wel fijn dat er goed voor je wordt gezorgd terwijl je brein al die informatie absorbeert.

Je hebt een uitje met collega's Veel mensen die op de Big Data Expo rondlopen, doen dit niet alleen. Veelvuldig zie je groepjes collega's met elkaar rondlopen. Dat is niet alleen gezellig, het is ook goed voor teambonding om samen op pad te gaan. Bovendien weten en horen twee er nu eenmaal meer dan één.

Er hangt een goede sfeer Hoewel het een zakelijke beurs is, betekent dat helemaal niet dat de sfeer enorm stijf is. In tegendeel, het is juist erg gezellig en je merkt dat er op de stands veel energie en enthousiasme is. Ook al moeten veel mensen hun verhaal tientallen keren vertellen: zelfs eind dag 2 merk je niet dat het enthousiasme daar minder groot van wordt.

Je kunt er dingen winnen Een speciale AI-whisky, een LEGO R2-D2: er waren diverse prijzen te winnen op de beurs, naast dat er veel leuke spellen en andere speelse manieren waren om Big Data aan de man te brengen. Je kon een karikatuur laten maken, een knoppenram-spel spelen: er was naast de lezingen genoeg te doen op de beurs en je kon daar vaak nog iets leuks mee winnen ook.

Het is gratis Je hoeft niet naar je baas te gaan om budget aan te vragen voor de beurs: je hoeft alleen te vragen of je een of twee dagen (of een ochtend of middag) kan worden gemist op werk. Big Data Expo is helemaal gratis en als de bovenstaande redenen nog niet enthousiasmerend genoeg waren, dan is dit nog een extra duwtje in de rug: lekker in de agenda zetten dus, 13 en 14 september 2023.