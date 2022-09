​Volgende week: van Big Data naar Big Mac op de Big Data Expo

Volgende week woensdag en donderdag vindt de Big Data Expo samen. Alles wat je altijd al wilde weten over data, zoals het verwerken, beheren, maar vooral inzetten om belangrijke beslissingen te nemen in je bedrijf, vind je op deze beurs. Je kunt erheen om te netwerken, maar ook om heel veel te leren over wat data voor je kan doen.

Dat het een enorm veelzijdige beurs is, dat blijkt wel uit de bovenstaande onderwerpen. Data gaat ons inmiddels allemaal aan: of het nu gaat om bedrijven en datalekken of juist je privédata die je zo goed mogelijk wil beschermen. Bedrijven beschikken na zoveel jaren in een digitale wereld over een gigantische bulk aan informatie. Hoe kun je daarin waarde creëren? Hoe kun je het goed opbergen?

Zo is McDonalds aanwezig om te vertellen over de data strategie en transformatie van Big Data naar Big Mac. McDonalds wilde graag de bedrijfscultuur meer verschuiven naar een Data Informed Decision Making-cultuur. Hoe combineer je data met de praktijk om zo tot nieuwe inzichten te komen en een nog betere gastervaring te creëren? Hoe de restaurantketen dat aanpakte, wordt nader besproken op de expo.

Big Data Expo

Het zijn allemaal facetten die in de Jaarbeurs in Utrecht meer handen en voeten krijgen. Met onder andere sprekers als Annemieke Bulters van Enexis, Maurice Veltman van Axians en Reinier Beenen van Gemeente Den Haag. Zo veelzijdig als de onderwerpen rondom data zijn, zo veelzijdig zijn ook de sprekers die hun ervaringen komen delen.

Er zijn meer dan 120 expertsessies, klantcases en rondetafelgesprekken om je in te lichten over hoe je data kunt inzetten voor jouzelf, jouw medewerkers en jouw klanten. In twee dagen tijd word je bijgepraat over trends, ontwikkelingen en krijg je praktische handvaten waarmee je meteen aan de slag kunt gaan.

Een ticket voor de Big Data Expo is gratis en kun je hier aanvragen. Je hebt dan toegang tot beide dagen en alle bijeenkomsten, voor zover de ruimte dat toelaat. Duizenden mensen uit de datawereld hebben zich aangemeld.

Ben jij erbij op 14 en 15 september in de jaarbeurs?