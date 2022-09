​Big Data Expo: veelzijdig evenement dat iedereen aangaat

Of je nu een account neemt bij Adobe omdat je wil kunnen Photoshoppen of dat je je fulltime bezighoudt met de veiligheid van de data van duizenden klanten: data gaat iedereen aan. Dat is ook te merken tijdens de Big Data Expo, waar allerlei mensen uit voornamelijk het bedrijfsleven elkaar weten te vinden. MKB, multinationals, dat maakt niet uit.

Big Data Expo Die veelzijdigheid onderschrijft ook Ralf Adang van organisator OGZ: “Het is nu de zesde keer en je ziet enorme groei in dit vakgebied. De markt wordt volwassener. Toen we in 2015 begonnen was big data een nieuw begrip. Nu zien we andere bezorgers en exposanten dan eerder. Het wordt veel breder, zo is ook het MKB volop aanwezig. Er zijn mensen uit de data science, maar ook mensen die in de marketing zitten.” “Het gaat ook steeds meer om mensen. Door het coronavirus heeft digitalisering een vlucht genomen en daarmee datagedreven werken ook. Er is meer aandacht voor binnen directies en naast de tools die nodig zijn, heb je ook veel kennis nodig. Hier op de beursvloer zien we een enorme diversiteit aan oplossingen: je vindt altijd wel een exposant die je kan helpen met een vraagstuk. Daarnaast kun je je kennis bijspijkeren in de keynotes met indrukwekkende namen”, aldus Ralf.

Data Science Lab Eén van de standhouders is Data Science Lab. Helemaal geen enorm bedrijf, maar wel een organisatie die middenin de maatschappij staat. Het helpt voornamelijk het MKB en heeft dan ook consultants gestationeerd bij onder andere Alliantie en Athlon. Daan Duppen is zo’n consultant. “We geven hier ook een lezing over wat we bij Athlon hebben gedaan. Daar werd eerst nog gewerkt met een Excelsheet om bij te houden welke auto’s werden geleased. Nu is er een webtool waarin iedereen makkelijk de informatie kan geven over een lease-auto.” Geen gigantische Salesforce-pakketten dus. Daan: “Dat is het fijne aan maatwerk leveren: het is echt niet altijd nodig om grote softwarepakketten te gebruiken. Daarnaast zien we ook de verschuiving van het maken van tools naar het informeren van mensen. Je merkt dat je medewerkers goed moet meenemen als je iets nieuws introduceert, zeker als dat om data gaat. Enerzijds zijn ze soms bang voor automatisering omdat ze denken dat ze dan hun werk kwijtraken, anderzijds is er ook angst rond datalekken. Het is dus heel belangrijk om verandermanagement goed in orde te hebben en ook daar helpen we bedrijven bij.” De keuze voor de Big Data Expo is dan ook duidelijk. “We zijn blij om op deze beurs te staan, want het is vrij groot en het MKB is hier ook aanwezig.” Er wordt dan ook flink genetwerkt op de beursvloer, niet alleen bij Data Science Lab. Op menig stand wordt volop uitleg gegeven, maar er zijn ook veel stands die bezoekers met spelletjes proberen te verleiden tot een goed gesprek. Ook heel belangrijk is het grote koffieplein in het midden van de hal: daar worden deze twee dagen diverse goede deals gesloten over een stevige bak.

Netbeheerder Enexis Annemieke Bulters van netbeheerder Enexis gaf een keynote over big data in een energietransitie. Ze vertelde onder andere dat we met veel uitdagingen te maken hebben op energiegebied. Hoe kunnen we versneld van het gas af? Hoe zit het met de warmtevraag en de warmtepomp-plicht die eraan komt? Hoe vertalen we de klimaatdoelstellingen? Enexis ziet dat data- en digitalisering de oplossing is. Data-gedreven kiest het niet, dat is te gevaarlijk met gas en elektriciteit: het wil liever data-informed werken, zodat er altijd een menselijke check in zit.” Volgens Bulters werkt data omdat het toegankelijk is en van optimale kwaliteit en omdat het zorgt dat mensen beter en sneller hun werk kunnen doen. Naast dat het een grote katalysator kan zijn in ons energiesysteem van de toekomst. Haar tip om met data te werken is dat je niet te lang moet bouwen aan het fundament, dat je voor ‘fit for purpose’ moet kiezen en vooral: dat je op tijd moet beginnen.” Plus waarschijnlijk dat je vooral niet te snel moet opgeven, want niet iedereen is er klaar voor om die cultuurverandering te maken.

Politie Nederland Oscar Wijsman is Senior Business Intelligence Expert bij de politie en sprak in zijn keynote over datagedreven politiewerk. Politie Nederland is met 65.000 collega’s een groot corps. 51.000 medewerkers zijn operationeel en 14.000 support, waarvan meer dan 100 data scientists. Als er een bedrijf is dat veel data verwerkt, dan is het de politie. Beslagleggingen, social media-data, persoonlijke gegevens, enzovoort. Oscar: “Het is voor ons essentieel om die data goed op te bergen, want zo kun je sneller linken leggen tussen verschillende gegevens. Data kan een relatie blootleggen of een bepaalde trend in crimineel gedrag. Doordat de wet rondom straffen wordt aangepast, wachten we op het moment dat we data van verschillende zaken kunnen combineren: dat is iets dat nu niet mag.” Nu moet de politie vaak verwijzen naar de AVG. Verder probeert het ook geen grijze gebieden op te zoeken als het om data gaat: het wil liever wet- en regelgeving afwachten. Ondertussen wordt data wel op allerlei manieren gebruikt om zaken op te lossen, met succes. “De zaak die nooit zonder data had kunnen worden opgelost, dat is die van de crypto. Dit is een enorm grootschalige zaak waarin we enorme successen hebben geboekt.”

Schiphol Tor Boe-Lillegraven is de Chief Data Officer van Schiphol en die kan het natuurlijk maar over één ding hebben. De lange rijen die zelfs ver na de zomervakantie nog steeds aanwezig zijn. Hij vertelde hoe het kwam dat er zoveel drama op Schiphol was. Eén van de redenen is een probleem met data, maar vooral de voorspellende werking van data: het is immers moeilijk om iets in te schatten in een wereld die zo onzeker is. Tor: “Ik kwam in dienst bij Schiphol voor corona startte. Ik had een prachtige strategie gemaakt, maar toen kreeg ik een klap in mijn gezicht in de vorm van corona. Je moet zowel kunnen faciliteren wat nu nodig is als kijken naar de langetermijnstrategie. Enorm lastig. Schiphol verwelkomde 90 procent minder passagiers in 2020 door corona. Mij werd toen gevraagd: wat denk je dat er gaat gebeuren?” Tor is met zijn team tien scenario’s gaan bouwen om te kijken wat er zou gaan gebeuren met de passagiersaantallen. Zou corona klein blijven, of toch niet? Het besloot om te focussen op bepaalde dingen: beveiliging als er geen passagiers zijn? Niet nodig. Uiteindelijk bleek dat geen fantastische strategie, leren we nu, maar het bood wel lucht voor andere oplossingen.” Er werden algoritmes getraind die camera’s konden helpen zien hoe lang het tanken van een vliegtuig duurde, of het inladen van pakketten om zo de processen zoveel mogelijk te kunnen stroomlijnen. Iets wat normaal werd gedaan door mensen. Tor: “Deze technologie zorgt ervoor dat er minder vertraging is. Dit is iets dat Schiphol nooit had kunnen ontwikkelen zonder corona.” Schiphol zit inmiddels qua passagiers nog niet op het niveau van 2019. Gelukkig maar, want de processen zijn op Schiphol niet meer zo’n geoliede machine als ooit was. Echter wordt er achter de schermen hard gewerkt aan oplossingen, waaronder het realtime tonen van informatie over drukte op Schiphol om reizigers te helpen een keuze te maken. Maar, zo stelt Tor: de grootste prioriteit is nu zorgen dat die rijen er niet meer zijn. Je kunt morgen nog naar de Big Data Expo: hij vindt namelijk plaats op 14 én 15 september 2022. Je aanmelden is gratis en kan op de website van de Big Data Expo.