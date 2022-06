​4 keynotes die je niet mag missen op de Webwinkel Vakdagen

Het is bijna zover: op 29 en 30 juni vinden de Webwinkel Vakdagen weer plaats. Tijdens het grootste e-commerce event in de Benelux komen volop interessante en vooraanstaande sprekers vertellen over hun ervaringen. De markt voor online retail groeit al jaren en er zijn dan ook steeds meer succesvolle ondernemers die tijdens de Webwinkel Vakdagen hun opwachting maken. Je vindt ze op de beursvloer en kunt naar ze luisteren tijdens interessante keynotes. Waarin ze niet alleen vertellen over hun successen, ze delen ook meer over hun missers. Verkoop je producten of diensten online? Bezoek de Webwinkel Vakdagen gratis en mis de volgende 4 interessante keynotes niet!

1. RUMAG – Oprichter Danny Membre over successen en fuck-ups

De kans is groot dat je de slogans van RUMAG regelmatig voorbij zag komen de afgelopen jaren. Het bedrijf van oprichter Danny Membre wist zichzelf heel herkenbaar te maken met korte quotes in witte letters op een zwarte achtergrond. EN.HEEL.VEEL.PUNTJES. Op social media wordt RUMAG door meer dan een miljoen mensen gevolgd. Zij delen de quotes massaal, maar het succes ging niet alleen over rozen. RUMAG kwam een paar jaar geleden in zwaar weer terecht en over het vallen en opstaan vertelt Danny tijdens zijn keynote.

2. Omoda – Jan Baan over shopbeleving

Een webshop starten is allang niet meer uniek. Zeker in de fashionbranche is de concurrentie gigantisch. Omoda zag de online kansen al snel en startte een webshop toen de verkoop nog voor het allergrootste deel in de winkels plaatsvond. CEO Jan Baan vertelt tijdens zijn keynote over hoe het bedrijf zich online en offline staande houdt. Een tipje van de sluier: de persoonlijke online shopbeleving staat bij de fashion boutique centraal.

3. Media.Monks – Victor Knaap over het succes van het snelst groeiende bedrijf van Nederland

Digitaal productiebureau Media.Monks is het snelst groeiende bedrijf van ons land en daarover vertelt Victor Knaap tijdens zijn keynote. Zijn visie op het digitale landschap is vooruitstrevend. Het Nederlandse bedrijf is in 20 jaar tijd wereldwijd een bekende naam geworden. Mede-oprichter en CEO Victor heeft de afgelopen jaren gemerkt dat e-commerce, markering en IT nog te veel gescheiden werelden zijn. Dat moet en kan anders.

4. Valantic – Jurgen Jongejan over de customer journey

Het is niet de eerste keer dat Jurjen Jongejan van Valantic komt spreken tijdens de Webwinkel Vakdagen. Zijn vorige keynotes waren populair en we weten zeker dat hij ook tijdens deze sessie veel waardevolle informatie met bezoekers deelt. Als expert in digitale oplossingen en software weten ze bij Valantic inmiddels (bijna) alles over consumentenpsychologie. En hoe je dat kunt gebruiken om een succesvolle online customer journey op te zetten. Mis het niet! Deze inspirerende presentatie is exclusief voor bezoekers en wordt later niet online gedeeld.

Mis de Webwinkel Vakdagen niet en registreer je nu gratis. Kom netwerken, ontmoet branchegenoten en doe inspiratie op. Wil je helemaal bijblijven in de wereld van e-commerce? Kom dan langs op 29 of 30 juni in de Jaarbeurs in Utrecht.

