Welke studierichtingen kiezen jongens het vaakst en waarom?

Jongens kiezen het vaakst bedrijfskunde en bedrijfseconomie als hoofdvakken of opleiding. Het plannen, coördineren en evalueren van de bedrijfsvoering die nodig is om een bedrijf met succes te runnen en in stand te houden, zijn de onderwerpen die in bedrijfsmanagement aan bod komen. En blijkbaar is dit ook hetgeen waar jongens het meest in geïnteresseerd zijn. Naast zakelijke opleidingen is een installatietechniek opleiding ook populair onder jongens.

Tijdens deze studies leer je wat een succesvolle onderneming onderscheidt in een concurrerende markt. Dit maakt het ook wel erg begrijpelijk dat jongens hiervoor kiezen, klinkt interessant! Bovendien leren ze tijdens deze opleidingen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te werken voor bedrijven van verschillende grootte, van startende bedrijven tot internationale conglomeraten.

Welke voordelen biedt de studie bedrijfskunde?

Ambitieuze bedrijfseigenaars en leidinggevenden kiezen er vaak voor een bedrijfskunde diploma te halen. Die biedt je een basiskennis van het bedrijfsleven en deskundigheid op bepaalde gebieden zoals financiën en personeelszaken. De opleiding rust je ook uit met de academische kennis en bekwaamheden die je nodig hebt om internationaal werk te zoeken.

Het verbetert cruciale managementvaardigheden

Een van de meest verleidelijke voordelen van het behalen van een graad in de bedrijfskunde zijn de essentiële managementvaardigheden waarmee je een belangrijke bijdrage kunt leveren aan een bedrijf.

Studenten die aan een universiteit een diploma in bedrijfskunde halen, studeren af met de nodige overdraagbare bekwaamheden en een sterk begrip van het runnen van een bedrijf, twee eigenschappen die potentiële werkgevers op prijs stellen. Door tijdens de opleiding te kiezen voor een vakgebied dat interesseert, zoals human resource management of ondernemerschap, sturen jongens het verloop van hun loopbaan. Afgestudeerden kunnen in allerlei bedrijfstakken aan de slag.

Weet je nog niet zeker of je wilt blijven werken of verder wilt studeren?

Denk na over waar je nu bent en waar je heen wilt. Bespreek welke kennis relevant is en je verder kan helpen in je loopbaan met je begeleider, mentor en ouders. Als je een nieuwe loopbaan wilt beginnen of een diploma wilt halen, ben je misschien nog niet zeker van wat je wilt studeren.

Of het nu via projecten of via theoretische kennis is, elke hogeschool of universiteit heeft een eigen benadering van het aanbieden van een leerplan aan studenten. Je moet bedenken of het vakgebied dat je wilt betreden een sterke theoretische basis vereist, of dat je je kunt redden met alleen een beetje praktijkervaring. Voor je tussen een hogeschool of instelling kiest, informeer je over de verschillen tussen mbo, hbo en wo. Je hebt bijvoorbeeld veel praktijkervaring nodig als je tandarts wilt worden, want in de kliniek kun je allerlei medische aandoeningen tegenkomen die je in de klas niet te zien krijgt.

Overweeg bovendien de volgende vragen

Hoe lang wil je aan je studie besteden? Wil je je studietijd halveren en beschik je over enige voorkennis? Welke vaardigheden wil je ontwikkelen? Is het hebben van werkervaring echt nodig?

Je zou je keuzemogelijkheden moeten beperken tot vier of vijf opleidingen nadat je al je informatie verzameld hebt. Je zult dan snel bepaald hebben welke opleiding ideaal voor je is!