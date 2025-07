Weber Spirit EP-335: van barbecue naar volwaardige buitenkeuken

Een grote wokpan

Hier kun je blijkbaar een pizzasteen in leggen, die heb ik overigens niet, maar ook mijn favoriet, een gietijzeren pan. Maar nog handiger, je kunt er ook een grote wokpan in plaatsen en dan verandert gelijk alles. Wat je dan krijgt, is iets totaal anders dan een standaard BBQ. Je kunt nu voortaan buiten koken en helemaal als je een fan bent van éénpansgerechten. De gegrilde worstjes dienen nu meer als bijgerecht. Vanaf nu gewoon hoofdgerechten op open vuur, paella onze favoriet, wokgroenten, kip met ketjap en rijst, de volledige Thaise of Vietnamese keuken, you name it. En heel eerlijk, als je er eenmaal aan begint is het super verslavend. Dat komt ook omdat je na afloop alleen maar de wokpan (die weegt wel een paar kilo) hoeft schoon te maken.

Wil je toch de bekende entrecote aka steak maar dan blue (snel dichtgeschroeid met een knapperig randje, maar van binnen nog helemaal rood) of saignant (rood vanbinnen, maar al iets verder gegaard dan bleu) dan is de bekende ‘searzone’ met 2 boost branders aan de rechterkant van de gril een feestje.

In plaats van een paar keer per maand wat vlees op de BBQ en af en toe wat worstjes met groenten is het nu een paar keer per week lekker buiten gezond kokkerellen. Binnen is het nu alleen nog de airfryer maar voor de rest is het toch vooral wokken en in het weekend Paella. Je kunt er maar een fan van zijn.

Van elektrisch naar gas: dat is een wereld van verschil

Zoals gezegd, ik had een elektrische Weber. En dat was prima, handig, snel en relatief weinig rommel. Maar qua smaak, tja, buiten de kruiden was het toch altijd een beetje flauw. Bij deze gasbarbecue merk je meteen wat er ontbreekt bij elektrisch BBQ’en. Doordat vet uit het vlees op de flavorizer bars drupt en daar verbrandt, ontstaat er rook. En die rook geeft extra smaak. Een rooksmaak, weer niet te vergelijken met een houtskoolbombardement (dat lijkt me the next level), maar net een meer volle en hartige bite.

Wat je proeft:

meer krokantere korstjes,

meer geur,

en dus ook meer het échte BBQ-gevoel, sorry smaak.

Zelfs de favoriet van de kinderen, simpele gekruide kippenpoten krijgen meer karakter. En op die searzone krijgt je ribeye een perfecte buitenkant zonder door te garen. Dat lukt je binnen nooit zo mooi.