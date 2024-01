Wat zijn de voordelen van hoogglans verf?

Hoogglans verf voor buitengebruik is niet alleen een esthetische keuze maar biedt ook diverse praktische voordelen. Deze verfsoort staat bekend om zijn duurzaamheid en weerbestendigheid, wat essentieel is voor het trotseren van de elementen. Een hoogglans afwerking weerkaatst meer licht dan een matte of zijdeglans, wat resulteert in een opvallende en stralende uitstraling voor je huis. De reflecterende eigenschappen kunnen ook kleine imperfecties in het houtwerk verbergen en zorgen ervoor dat je huis er langer fris en goed onderhouden uitziet.

Een ander aspect van hoogglans verf is de bescherming die het biedt. Het vormt een harde, beschermende laag die vuil en vocht afstoot, waardoor het oppervlak langer schoon blijft en minder vatbaar is voor schimmels en algen. Dit is vooral belangrijk voor buitenoppervlakken die continu blootgesteld worden aan wisselende weersomstandigheden. Hoogglans verf kan dus op lange termijn kostenbesparend werken omdat het minder frequent onderhoud vereist.

De juiste hoogglans verf kiezen voor buitengebruik

Bij het kiezen van de juiste hoogglans verf voor buiten is het belangrijk om verschillende factoren in overweging te nemen. Naast de kleur en de prijs moet je ook denken aan de levensduur van de verf, de ondergrond waarop je gaat schilderen, en de weersomstandigheden in jouw omgeving. De kwaliteit van de verf bepaalt hoe vaak je moet overschilderen en hoe goed je oppervlakken beschermd zijn tegen UV-straling, vocht en temperatuurschommelingen.

Er zijn verschillende merken op de markt die bekend staan om hun kwalitatief hoogwaardige hoogglans verven voor buitengebruik. Twee populaire opties zijn Sikkens Rubbol XD High Gloss en Sigma S2U Allure Gloss. Sikkens Rubbol XD High Gloss staat bekend om zijn uitzonderlijke duurzaamheid en langdurige glansbehoud, zelfs onder zware weersomstandigheden. De unieke samenstelling zorgt ervoor dat de kleur niet vervaagt en het biedt tot 10 jaar bescherming.

Sigma S2U Allure Gloss daarentegen staat ook hoog aangeschreven, met een belofte van een langdurige glans en uitstekende weervastheid. Deze verf is ontwikkeld met een speciale bindmiddeltechnologie die zorgt voor een flexibele afwerking, waardoor het risico op barsten en bladderen wordt verminderd, zelfs na meerdere jaren.

Voorbereiding is het halve werk

Een goede voorbereiding is cruciaal bij het schilderen met hoogglans verf. De ondergrond dient schoon, droog en vrij van losse verflagen of roest te zijn. Het reinigen van de ondergrond kan met water en een geschikt reinigingsmiddel, terwijl schuren helpt om een glad oppervlak te verkrijgen voor een optimale hechting van de verf.

Het gebruik van een primer is een essentiële stap die niet overgeslagen mag worden. Een primer zorgt voor een betere hechting van de hoogglans verf en verbetert de duurzaamheid van de afwerking. Het helpt ook bij het egaliseren van de kleur, vooral als je over een donkere kleur schildert of als je te maken hebt met vlekken of reparaties aan het oppervlak.

Aan de slag met hoogglans verf

Als je eenmaal begint met schilderen, zijn er verschillende tips die je kunt volgen voor een strak en professioneel resultaat. Gebruik altijd kwaliteitsgereedschap zoals goede kwasten en rollers die geschikt zijn voor hoogglans verf. Werk in secties en volg de richting van het houtnerf of de structuur van het materiaal om strepen te voorkomen.

Let ook op veelgemaakte fouten zoals het schilderen bij te hoge of te lage temperaturen, wat de droogtijd en het eindresultaat kan beïnvloeden. Vermijd ook schilderen in direct zonlicht of bij regenachtig weer. Een gelijkmatige laagdikte is belangrijk om zakkers en druipers te voorkomen, evenals het aanbrengen van te veel lagen in korte tijd zonder voldoende droogtijd ertussen.

Onderhoud van je hoogglans buitenwerk

Hoewel hoogglans verf bekend staat om zijn duurzaamheid, is regulier onderhoud nog steeds nodig om je buitenwerk er op zijn best uit te laten zien. Regelmatig schoonmaken door vuil en aanslag te verwijderen helpt om de glans te behouden en voorkomt dat schadelijke elementen zich vastzetten.

Het is ook belangrijk om te weten wanneer het tijd is voor een nieuwe laag verf. Afbladderende of scheurende verf, verkleuring en verminderde glans zijn allemaal tekenen dat je buitenwerk wellicht toe is aan een opfrisbeurt. Door dit tijdig aan te pakken, zorg je ervoor dat je oppervlakken goed beschermd blijven tegen weersinvloeden.

[Fotocredits - Anna Efetova © Adobe Stock]