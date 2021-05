​Online verf kopen handiger en makkelijker dan ooit

Als de huidige coronacrisis ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat we bijna alles online kunnen regelen en kopen. Van kleding tot het avondeten, maar ook andere zaken waarvoor we vroeger min of meer automatisch naar een winkel gingen. Doordat we, deels noodgedwongen, meer thuis zijn dan voorheen hebben we ook meer tijd om eindelijk die klussen te doen die al maanden, of jaren blijven liggen. Zoals een nieuwe lik verf voor de muren, het plafond, de deuren of kozijnen.



Online verf kopen is voordeliger

Kortom, klussen is in. Mede daarom staan er lange rijen bij bouwmarkten. Dus is het zeker nu geen gek idee om verf, kwasten en andere benodigdheden voor deze klussen online te kopen. Het feit dat je dan niet zelf hoeft te slepen met blikken verf of emmers latex is natuurlijk een voor de hand liggend voordeel. Bovendien heb je online minstens zoveel keus dan wanneer je zelf naar een bouwmarkt of verfwinkel gaat. Sterker nog, online verfwinkels hebben vaak een veel uitgebreider aanbod van merken en materialen.

Daarbij komt dat online altijd wel ergens een aanbieding te vinden waardoor je verf en toebehoren nog voordeliger kunt inkopen dan wanneer je zelf naar de winkel gaat. En dan wordt je bestelling meestal ook nog gratis thuis bezorgd. Het is dus al lang niet meer zo dat online winkelen duurder is.

Kleuradvies en handige tips

De meeste online verfwinkels bieden tegenwoordig echter nog meer dan alleen de voor de hand liggende benodigdheden en scherpe prijzen. Je kunt vrijwel overal ook terecht voor interieuradviezen en hulp bij het kiezen van de juiste kleur. Bijvoorbeeld via een online kleurenkiezer of bekijk het aanbod. Tik een kleur in en er verschijnt binnen enkele ogenblikken een lijst met alle kleurgradaties, inclusief voorbeelden, als een soort online kleurenwaaier.

Daarnaast vind je bij de meeste online verfwinkels ook informatie en handige tips over het gebruik van grondverf of het schuren van verschillende oppervlakken en materialen. Kom je er zelf online toch niet uit? Geen nood. Veel online verfwinkels hebben een klantenservice waar je per mail of telefonisch terecht kunt voor hulp bij het winkelen. Online verf kopen? Je zou bijna zeggen dat een kind tegenwoordig de was kan doen.

