​Waarom een cadeaukaart helemaal niet zo’n stom cadeau is

Sinterklaas en Kerstmis komen eraan en dat betekent dat we weer volop cadeaus voor elkaar kopen. Maar wat geef je aan iemand die alles al heeft? Het wordt vaak gezien als een taboe, maar waarom zou je niet een cadeaukaart voor iemand kopen? Zo’n stom cadeau is dat helemaal niet.



Een cadeaukaart kan alsnog een mooie herinnering opleveren

Een cadeaukaart is vaak niet zo populair als cadeau omdat mensen vinden dat je je er te makkelijk vanaf maakt. Tegelijkertijd kopen veel mensen die iets willen hebben het zelf wel, al dan niet op bijvoorbeeld Marktplaats. Het probleem aan een cadeaukaart is dat je niet een bepaald product hebt dat je aan de gever herinnert, vinden veel mensen. Toch hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Je kunt ook een cadeaukaart gebruiken om een heel specifiek artikel te kopen, in plaats van hem te laten ‘opgaan’ in de rekening van een flinke bestelling. Als je als ontvanger heel bewust op zoek gaat naar iets dat je met die cadeaukaart koopt en bijvoorbeeld de gever laat weten wat je hebt gekocht en dat je er enorm blij mee bent, dan heb je alsnog hetzelfde effect als wanneer iemand je zelf een bepaald artikel cadeau doet.

Het gaat om de verpakking

Geef je een cadeaukaart los, dan is dat niet zo leuk. Stop je hem echter in een cadeaudoos, met vrolijke crêpepapier erin en misschien een lief kaartje waarin je wat aanraders doet van wat de ontvanger kan kopen. Het hoeft helemaal niet zo te lijken alsof je gewoon wat geld overdraagt. Je kunt er zelf een echt cadeautje van maken, wat iemand niet alleen spannend vindt om te krijgen, maar ook nog heel leuk vindt om te openen. Zeker als iets al weken onder de kerstboom ligt, dan is het wel zo feestelijk als het niet gewoon een envelop is, maar juist een doosje waaraan duidelijk aandacht is besteedt. Daar gaat het immers uiteindelijk om: aandacht voor elkaar.

Je kunt een cadeaukaart gebruiken in de uitverkoop

Tot slot nog een heel Hollands voordeel van een cadeaukaart: je kunt ze in tegenstelling tot veel actiecodes ook gebruiken in de uitverkoop. Het is natuurlijk zonde om in die dure decembermaand een trui te kopen, waarvan je weet dat die een maand later in de uitverkoop is. Door een bon te geven, kan de ontvanger zelf lekker struinen in de uitverkoop en kan hij of zij juist iets nog mooiers kopen dat op dat moment dik in de aanbieding is. Het is een heel prijsbewuste manier om naar cadeaus te kijken en je kunt zeggen dat dat niet is waar cadeaus voor zijn, maar waarom eigenlijk niet? De meeste cadeaus worden toch pas gebruikt in januari, omdat december een heel drukke maand is.

