Van home office naar kantoor in stijl: kledingtips voor hybride werkers

We leven in een tijd waarin de grenzen tussen werk en privé, online en offline, steeds meer vervagen. Het hybride werkmodel is inmiddels de standaard: een deel van de week thuis achter je laptop, de andere dagen op kantoor of in een café met goede WiFi. Maar één vraag blijft relevant, zeker voor mannen: hoe zorg je ervoor dat je er representatief én comfortabel uitziet – waar je ook werkt?

In dit artikel duiken we in de belangrijkste kledingprincipes voor moderne mannen die soepel willen schakelen tussen het thuiskantoor en boardrooms.

1. Denk in laagjes – de sleutel tot flexibiliteit

Een hybride werkdag is zelden voorspelbaar. Ochtendmeeting thuis, snelle lunch buiten de deur, en dan alsnog die ad-hoc afspraak op kantoor? Dan is laagjeskleding je beste vriend. Start met een comfortabel T-shirt of polo van ademende stof, draag daarover een overhemd, dunne trui of blazer en maak het af met een jas of overshirt die je netjes genoeg maakt voor formele omgevingen.

Let op stoffen: kies voor natuurlijke materialen zoals merinowol, linnen of stretchkatoen die zowel ademen als elegant ogen.

2. Upgrade je basics – eenvoud met impact

In plaats van een overvolle kledingkast met items die je nooit draagt, kun je beter investeren in kwalitatieve basics. Denk aan een goed passende chino in neutrale kleur, effen overhemden met een moderne snit, en een paar sneakers die ook netjes ogen. Dergelijke kledingstukken zijn ideaal voor elke werkdag, ongeacht je locatie.

Bekijk bijvoorbeeld het assortiment kleding voor heren van Assem.nl, met tijdloze items die perfect passen binnen de hybride levensstijl.

3. Thuis is geen excuus voor slordigheid

Laten we eerlijk zijn: thuiswerken in een oude joggingbroek is verleidelijk. Maar kleding beïnvloedt je mindset. Je voelt je anders – vaak productiever en alerter – wanneer je bewust kiest voor een outfit die “werk” uitstraalt. Verschillende studies, waaronder één gepubliceerd door Harvard Business Review, bevestigen het psychologische effect van wat je draagt. Dus nee, je hoeft je driedelig pak niet aan. Maar een comfortabele broek, een shirt met kraag en verzorgde schoenen maken al een wereld van verschil – zelfs op Zoom.

4. Let op je schoenen (ja, ook thuis)

Schoenen worden vaak vergeten als je thuiswerkt, maar ze zijn een onderschat onderdeel van je werkhouding. Goede schoenen geven letterlijk stevigheid aan je dag. Kies bijvoorbeeld voor nette sneakers, leren loafers of moderne instappers die stijl combineren met draagcomfort.

Bonus: als je onverwachts wél even de deur uit moet – naar kantoor, een klant of je favoriete werkcafé – dan hoef je je niet eerst om te kleden.

5. Kleurgebruik en materiaalkeuze = persoonlijkheid

Kies kleuren die passen bij jouw werkstijl én karakter. Donkerblauw, bordeaux, donkergroen of beige zijn alternatieven voor zwart en grijs die nét wat frisser ogen. Ook structuur in stoffen, zoals een gebreide trui of een jas met een subtiele ruit, geeft karakter aan een outfit zonder overdreven te zijn.

Vermijd extreme prints of felle statements op werkdagen (tenzij je bij een creatief bureau werkt waar het wél gewaardeerd wordt).