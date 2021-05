Topbaan: Bezoek historische pubs langs de Engelse kust en verdien 30.000 euro

Dit is misschien wel een van de tofste baantjes die er is: een inventarisering maken van alle pubs langs de kust van het Engelse graafschap Lincolnshire. De Lincolnshire Country Council is namelijk op zoek naar een Heritage Project Officer (HPO) die onderzoek gaat doen naar alle pubs langs de kust van het graafschap. Salarisindicatie: rond de 30.000 euro.



Pub is de afkorting van het woord public house en dat geeft eigenlijk aan hoe diep verankerd ze zijn in de Engelse cultuur en wat voor rijke historische betekenis ze hebben. De nieuwe Heritage Project Officer gaat het project ‘Inns on the Edge’ uitvoeren. Dat is een onderzoek naar de sociale geschiedenis van de pubs die langs de 80 mijl lange kuststrook liggen tussen Grimsby en Boston in Lincolnshire.

Pubs behouden

Naast een inventarisatie legt de HPO ook alle pubs op beeld vast om zo ook een goed overzicht te krijgen van de architectonische geschiedenis. Het hele project moet helpen om een veel beter beeld te krijgen van welke pubs inmiddels gesloten zijn, waar ze gesitueerd waren, wat de nieuwe bestemming is geworden en welke pubs nog altijd open zijn. Dit alles moet ook de bewustwording rondom het belang van de pubs op sociaal gebied vergroten.

Pilot van een jaar

Vandaag, 3 mei, is de laatste dag dat gegadigden kunnen solliciteren en zij moeten geschiedenis of een relevante studie als sociologie of antropologie hebben gestudeerd. Deze pilot duurt namelijk een jaar en de nieuwe HPO moet wel de historische betekenis en het historische erfgoed van de pubs in het juiste perspectief kunnen zetten. Dat gaat hij of zij doen via oude en nieuwe media en het project eindigt met een tentoonstelling.