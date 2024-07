Top 5 tuintips om nog meer te genieten van je tuin

Met de hete zomermaanden op komst heb je nog meer zin om van je tuin te gaan genieten. Welke onderdelen mogen dan absoluut niet ontbreken en hoe kun je van tuin een mooie en unieke buitenruimte maken om nog meer van te genieten. Of je nu gezellig met je vrienden tijd wilt doorbrengen of gezellig met de kids in de tuin wilt spelen. We hebben in ieder geval een paar mooie en handige tips voor je op een rij gezet waarmee je nog meer genot uit je tuin kan halen.

Tip 1) Zorg voor schaduw

Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat de ligging van je tuin is, maar zeker als je tuin op het zuiden ligt is het aan te raden een lekker plekje te creeren waar je in ieder geval lekker in de schaduw kan zitten. Dit kan natuurlijk middels een overkapping of veranda, maar je hebt natuurlijk ook goedkopere oplossingen als een mooie en unieke tuinparasol. Om hierbij nog meer gezelligheid te realiseren kun je ook een parasol box met muziek aan de parasol bevestigen.

Tip 2) Water geven

Tijdens de zomermaanden heb je natuurlijk niet altijd zin om s’avonds nog alle planten water te geven. Ook hier is een oplossing voor. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om je planten en struiken automatisch water te geven middels een met wifi voorziene beregeningscomputer. Wel zo makkelijk om deze ook nog met de app te bedienen en bij te houden en bepaalde schema’s in te stellen.