​Stel je reis naar Turkije even uit: met deze 5 tips verhelp je haaruitval

Het is een van de grootste problemen waar mannen tegenaan lopen: haaruitval. Kaal worden vormt voor mannen soms een probleem. Zo groot, dat ze ervoor naar Turkije afreizen om implantaten te nemen. Er zijn echter verschillende manieren om haaruitval te verhelpen, dit zijn ze.



1. Check de oorzaken

Er zijn verschillende haarval oorzaken waar je rekening mee kunt houden. Sommige mensen krijgen haaruitval omdat ze hormoonschommelingen hebben, anderen omdat ze vaak petten dragen of hun haar te strak vastbinden. Vaak komt haaruitval ook voor door ouderdom. Doe goed onderzoek naar waar je haaruitval vandaan kan komen, zodat je het makkelijker bij de oorzaak kunt aanpakken.

2. Eet vaker proteïnen

Vis, vlees en eieren bevatten veel proteïnen en die zijn nodig om je haar gezond te houden. Althans: het blijkt dat als je geen proteïnerijk voedsel eet en een tekort hebt, er uitval van het haar kan optreden. Ben je vegan, geen nood: peulgroenten zoals bonen zijn ook heel geschikt. Ook kun je sla, spinazie en kool extra toevoegen aan je voeding om aan die proteïnen te komen.

3. Slik haar-nagel-tabletten

Het klinkt wat spookachtig, maar haar-en-nageltabletten zijn vitaminen die de groei van het haar en de nagels stimuleert. Het haar kan ook hiervan wat dikker worden en vermeerderen, waardoor je snel aanwas hebt van nieuw haar, dat ook nog eens gezond ‘ter wereld’ komt omdat in die tabletten allerlei vitaminen zitten die het zware werk op zich nemen.

4. Gebruik een haargroei-serum

Een haargroei-serum kan enorm helpen wanneer je last hebt van haaruitval, omdat een goede variant klinisch bewezen ingrediënten gebruikt om de haargroei te stimuleren en haaruitval te verminderen. Er zijn vegan varianten van en ze dringen de hoofdhuid binnen om die van daaruit (inclusief je haarzakjes) gezonden te maken. Je krijgt er mogelijk zelfs zichtbaar dikker haar van.

5. Check je shampoo

Eén van de meest actieve dingen die je met je haar doet, dat is waarschijnlijk je haar wassen. Als je haaruitval hebt, dan is dat niet altijd een pretje: je durft het bijna niet aan, omdat je bang bent door de aanrakingen alleen maar meer haar te verliezen. Wees niet bang: maar check je shampoo. Gebruik goede producten met een hoge kwaliteit of kies voor speciale shampoo tegen haaruitval, om te zorgen dat je juist graag je haren gaat wassen, in plaats van dat je het probeert te vermijden.

Vind je het erg moeilijk dat je haaruitval hebt, praat hier dan ook met anderen over. Misschien hebben zij goede tips, of kunnen zij inschatten of het bijvoorbeeld ook aan je te zien is. Zelf zie je het misschien wel, maar dat wil niet zeggen dat anderen het ook zien. En probeer anders de bovenstaande tips uit, als je je er toch niet prettig bij voelt.

