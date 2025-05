Rituals lanceert derde generatie Perfume Genie: slimme geurbeleving voor in huis of kantoor

Vernieuwd design, meer bereik en gebruiksgemak

Ook het uiterlijk heeft een upgrade gekregen. De derde generatie Genie is stijlvol en minimalistisch vormgegeven, beschikbaar in onder andere een zwarte uitvoering. De diffuser beschikt over een handmatige aan/uit-knop en werkt volledig geruisloos.

Voor optimaal gebruik wordt aanbevolen om de Perfume Genie centraal in de ruimte te plaatsen, op ongeveer 1,5 meter hoogte en uit de buurt van tocht of hittebronnen. Zo garandeer je een gelijkmatige verspreiding van de geur.

Gebruik met of zonder app

Het instellen van de Perfume Genie is eenvoudig: download de Rituals Genie-app, log in of maak een account aan en volg de stappen in de app. Voor extra gemak is de diffuser compatibel met Google Home en Alexa.

Mocht je smartphone buiten bereik zijn of heb je geen internet, dan kun je het apparaat alsnog handmatig activeren via de knop aan de achterkant. In dat geval schakelt het apparaat na een uur automatisch uit.

Geuren die aansluiten op jouw levensstijl

Rituals biedt een uitgebreide collectie parfums die aansluiten bij verschillende gemoedstoestanden – van kalmerende geuren uit The Ritual of Jing tot verfrissende aroma’s uit The Ritual of Mehr. Met de Genie kies je niet alleen een geur, maar regel je ook het tempo, het moment en de intensiteit van verspreiding.

De Perfume Genie is per direct verkrijgbaar via rituals.com en in de winkels van Rituals.