Review: Sharp is terug met de EQ-serie

Het is 2022 en de tv is het centrale punt in de woonkamer. Dat is zo en dat zal nog vele jaren zo zijn. Reguliere tv wordt steeds minder aantrekkelijk, er is immers zoveel keus 'on demand', wat resulteert in een schermtijd van maar liefst 200 minuten (gebaseerd op de cijfers van Stichting KijkOnderzoek). En als je dan toch 3 uur en 20 minuten per dag tv kijkt, dan kun je dat maar beter doen op een goed scherm.

Afgelopen zomer introduceerde Sharp de nieuwe EQ-serie met 4K Ultra HD Android. Het Japanse Sharp is een fabrikant waar we de laatste jaren weinig van hebben gehoord, althans, in Nederland op televisiegebied. Met wereldwijd ruim 46.000 medewerkers in dienst is het nog steeds een van de grote spelers in de wereld van elektronica, die al z'n 110e verjaardag viert. In Nederland misschien niet zo bekend, maar met de lancering van de EQ-serie wordt een gooi gedaan naar een stevige positie in het middensegment. Tijd voor een review van de EQ-serie dus!

TV als woonaccessoire

Laten we met het design beginnen, want hoeveel uur we ook naar dat scherm kijken, nog steeds staat 'ie vaker uit dan aan. En zo'n accessoire in je woonkamer mag er dan ook mooi uitzien.

Sharp heeft gekozen voor een behuizing van aluminium die aan de boven- en zijkant vrij slank is. De speakergrill aan de onderzijde is echter vrij breed. Een kwestie van smaak: ik heb het weleens mooier gezien. Wel mooi is de standaard, met een slank model design de tv als het ware los komt. Als woonaccessoire meer dan geslaagd.

Je hebt overigens de keuze uit vier formaten: 50, 55, 65 of 75 inch. En dan kun je ook nog kiezen uit zwart (EQ3) of zilver (EQ4).