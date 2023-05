​Regelmatig sporten, dit is waarom het belangrijk is

Ben jij van plan om regelmatig te gaan sporten? Maar ben je niet zeker of dit echt is wat je wilt? Dan ben je hier op de juiste plaats. Sporten heeft namelijk veel verschillende voordelen en is een belangrijke activiteit. Maar waarom is sporten nou eigenlijk zo belangrijk? Allereerst heeft het een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid, ben jij benieuwd de verdere voordelen? Hieronder lees je ze allemaal!



Positief effect op fysieke gezondheid

Sporten heeft verschillende voordelen, zo ook een positief effect op de fysieke gezondheid. Zo zorgt regelmatig sporten ervoor dat je fysieke gezondheid erg vooruitgaat. Het versterkt de spieren, botten en gewrichten en de cardiovasculaire conditie. Daarnaast verlaag je met de sporten de kans op (chronische) aandoeningen, zoals obesitas, hartaandoeningen, diabetes en verschillende vormen kanker.

Mentale gezondheid

Naast dat sporten een positief effect heeft op de fysieke gezondheid, is het bewezen dat de mentale gezondheid van een sporter ook beter is dan iemand die niet sport. Regelmatig sporten heeft namelijk een positief effect op de mentale gezondheid. Dit omdat sporten stress, angst en depressieve gevoelens vermindert. Tijdens het sporten wordt namelijk de aanmaak van endorfines (gelukshormonen) gestimuleerd. Deze zorgen ervoor dat je gemoedstoestand wordt verbeterd.

Ideale optie voor het balanceren van je gewicht

Wat ook een belangrijk puntje van sporten is dat je gewicht in balans blijft. Je behoudt namelijk een gezond gewicht, of je komt op een gegeven moment terecht op een gezond gewicht. Door de lichamelijke activiteiten die je onderneemt tijdens het sporten verbrand je calorieën. Hierdoor verminder je het risico op overgewicht en obesitas. Daarnaast helpt sporten bij het opbouwen van spiermassa, waardoor je stofwisseling verbeterd wordt.