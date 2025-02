Pixowall: Maak een dynamische fotocollage die met je meegroeit

We kennen het allemaal: een telefoon vol prachtige herinneringen, maar slechts een fractie van die foto’s krijgt een plek aan de muur. Pixowall biedt hiervoor een slimme oplossing met een innovatief, modulair fotosysteem waarmee je eenvoudig een dynamische collage creëert die je steeds kunt aanpassen en uitbreiden.

Wat is Pixowall?

Pixowall is een Nederlands ontwikkeld en gepatenteerd modulair fotosysteem waarmee je losse frames aan elkaar kunt klikken. De fotoprints schuif je eenvoudig in de frames, die je met Tesa Powerstrips aan de muur bevestigt. Hierdoor kun je zonder boren een stijlvolle collage ophangen en op elk moment de foto’s of de vorm van je collage aanpassen.