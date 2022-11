Nieuwe Online Casino´s Nederland - Veilig & Getest

Kom je online regelmatig nieuwe casino's tegen? Dat is normaal, want het aantal nieuwe online casino's groeit nog steeds. Op zich heel leuk, want dat betekent dat je ook meer keuze hebt. Maar aan de andere kant is het ook lastig, omdat je niet altijd weet of het casino ook echt betrouwbaar is. Zelfs al heeft het online casino een aantrekkelijke website en een groot spelaanbod, als speler wil je uiteindelijk toch zeker weten dat je speelgeld goed terechtkomt. En dat je bij het maken van winst ook werkelijk het bedrag op je bankrekening overgeboekt krijgt! Toch is de betrouwbaarheid van een online casino niet alleen maar afhankelijk van de betaalmethodes die geboden worden. Maar omdat het niet handig voor je is om zelf alle nieuwe casino's stuk voor stuk uit te testen en daarbij het risico te lopen dat je je geld kwijtraakt, hebben we alvast het voorwerk voor je gedaan. Wij hebben de vijf beste casino's voor Nederland op een rijtje gezet. Zo weet je meteen wat je kunt verwachten als je een van deze casino's online tegenkomt en met een gerust gevoel je geld kunt inzetten. Onze 5 nieuwste online casino's in Nederland Casino 1 - nieuwste online casino in Nederland.

Voordelen: een goed beveiligde site waar voortdurend gewerkt wordt aan verbeteringen en een interessante welkomstbonus. Nadelen: de opnamelimiet is met 4000 euro wat aan de krappe kant. Spelaanbod 9/10 Het spelaanbod van dit casino mag je gerust riant noemen, met 3000 verschillende spellen. Het grootste deel van het assortiment bestaat uit slots en jackpots, maar ook het live casino is goed vertegenwoordigd met alle soorten tafelspellen. Welkomstbonus 8,5/10 In totaal kun je als nieuwe speler 250 euro aan bonusgeld krijgen, met daarbij nog 150 gratis spins. Je verdient de bonus in drie stortingen, waarbij je 40 keer moet rondspelen. Het online casino heeft ook nog een cashback bonus voor trouwe spelers. Betaalmethodes 8/10 Casino1 biedt verschillende veilige betaalmethodes om je speelgeld te betalen en om je winst op te nemen. Denk daarbij aan een Visa en Mastercard of betaaldiensten als Trustly en PaySafeCard. De minimumstorting is 20 euro. Klantenservice 8,5/10 Je vragen kun je bij het online casino op verschillende manier stellen. Er is een contactformulier dat je in kunt vullen, je krijgt daarop per mail antwoord. Of je stuurt een berichtje via de live chat. Deze methode werkt het snelst, omdat je hier alle dagen van de week direct contact hebt met een medewerker. Mobiel casino 8,5/10 De mobiele site van Casino1 is net zo veilig als de gewone website waar je vanaf je vaste computer op speelt. Je vult de naam van de site van Casino1 op de browser van je mobiele telefoon in en je kunt direct gaan spelen. 2 - het beste casino voor hoge inzetten

Voordelen: veel nieuwe gokkasten in het aanbod, een mooie welkomstbonus en snelle uitbetalingen. Nadelen: de zoekmogelijkheden op de site om je favoriete spel te vinden, mogen wat uitgebreider zijn. Spelaanbod 8,5/10 Hoewel Casino2 een nog jong online casino is, heeft het toch een indrukwekkend spelaanbod van bijna dertig professionele en bekende spelontwikkelaars. Je kunt zelfs een persoonlijke bibliotheek aanmaken van je favoriete spellen. Speel slots, gokkasten of live tafelspellen. Welkomstbonus 9/10 Als nieuwe speler krijg je een welkomstbonus van maximaal 500 euro en tot 250 gratis spins. De minimale storting is 20 euro. De welkomstbonus kan op verschillende slots ingezet worden, dus je bent niet aan een spel gebonden. Bij het loyaliteitsprogramma kun je zelfs op tafelspellen inzetten. Betaalmethodes 9/10 Storten en opnemen gaat snel en veilig bij Casino2. Je kiest voor betalingen in Euro's of cryptocurrency. Daarnaast staan je stortingen direct in je spelersaccount. Een uitbetalingsverzoek wordt binnen 24 uur in behandeling genomen. Klantenservice 8,5/10 Net als bij alle online casino's kun je ook bij Casino2 met vragen terecht bij de medewerkers van de klantenservice. Je kunt van 9 uur 's ochtends tot middernacht een chatbericht sturen. Of je stuurt een mail, waarop je binnen 24 uur een reactie krijgt. Mobiel casino 8,5/10 De spellen uit het assortiment van Casino2 kun je allemaal feilloos op je mobiele telefoon spelen, dankzij de toegepaste HTML5 techniek. Er is geen aparte app. Hierdoor raak je geen geheugen kwijt omdat je de spellen niet lokaal op je smartphone hoeft op te slaan. Je speelt in de mobiele browser. 3 - het nieuwe online casino met Maltezer vergunning

Voordelen: de website is overzichtelijk ingedeeld en gebruiksvriendelijk, leuke bonus voor nieuwe spelers. Nadelen: de klantenservice is niet telefonisch bereikbaar. Spelaanbod 8,5/10 Bij dit Casino heb je keuze uit 2000 spellen, allemaal van bekende providers. Kies uit slots, jackpot spellen en het live casino. Je kunt tafelspellen ook online spelen en het casino heeft toernooien en videopoker. Welkomstbonus 8/10 De welkomstbonus van Casino3 is een stortingsbonus die je in twee stortingen kunt verdienen. Het maximale bonusbedrag is 100 euro en je krijgt bovendien 120 gratis spins. Deze zet je in op een van de meest populaire spellen, namelijk Book of Dead. Betaalmethodes 8,5/10 Of je nu met een creditcard of via een e-wallet wilt betalen, bij dit online casino kan het allemaal. Ook Trustly behoort tot de mogelijkheden. Betaalopdrachten van speelgeld worden direct verwerkt, het opnemen van winst wordt binnen 24 uur in behandeling genomen. Klantenservice 9/10 Heb je een vraag dan krijg je via de live chat over het algemeen meteen een antwoord. Deze service is 24 uur per dag, alle dagen van de week bereikbaar. Je kunt ook een mail sturen, maar dan duurt het ongeveer een dag voordat je antwoord krijgt. Mobiel casino 9/10 Bij Casino3 hebben ze er alles aan gedaan om de mobiele website aantrekkelijk te maken. Je vindt er zelfs nog meer spellen dan op de gewone site. Open de mobiele site in de browser van je smartphone en je hebt alle functies heel overzichtelijk op je scherm. 4 - het jongste casino voor Nederland

Voordelen: een aantrekkelijke welkomstbonus, het casino heeft toernooien en gratis spins als je met Skrill stort. Nadelen: de rondspeelvoorwaarden voor de free bonussen zijn met vijftig keer vrij hoog. Spelaanbod 8/10 Casino4 heeft een divers spelaanbod dat bestaat uit onder andere 1500 slots, jackpots en tafelspellen. Ook liefhebbers van tafelspellen kunnen bij dit online casino terecht. Welkomstbonus 9/10 Bij de welkomstbonus kun je maximaal 600 euro verdienen. Daarnaast biedt Casino4 ook gratis spins aan nieuwe spelers. Je doet hiervoor drie stortingen. Als je meer dan 30 euro stort, kom je als trouwe speler ook nog in aanmerking voor een herlaadbonus. Betaalmethodes 9/10 Het online casino heeft veel verschillende betaalmethodes. Dit zijn niet alleen creditcards als Visa en Mastercard maar ook bijvoorbeeld Skrill, Sofort of Trustly. Er worden geen kosten in rekening gebracht als je een storting doet. Het opnemen van je winst kan vanaf 100 euro. Klantenservice 9/10 Je kunt op verschillende manieren antwoord op je vragen krijgen bij Casino4. Kijk bijvoorbeeld op de pagina met veel gestelde vragen voor een snel antwoord. Of neem via de live chat contact op met de klantenservice. Je kunt ook een mail sturen en dit casino is zelfs telefonisch bereikbaar. Mobiel casino 8/10 Je hoeft geen app te installeren als je mobiel casino wilt spelen. Spelen doe je door eenvoudig de mobiele site van Casino4 in de browser van je smartphone te openen. De spellen zijn gebouwd op basis van de nieuwste technieken en je kunt alle spellen moeiteloos spelen. Ook het overboeken werkt prima, net als het chatten met de klantenservice. 5 - betaal met crypto bij dit online casino

Voordelen: bekende spelproviders leveren de spellen, je kunt snel registreren als nieuwe speler, je betaalt met cryptovaluta. Nadelen: geen live casino en geen sportweddenschappen. Spelaanbod 8/10 Liefhebbers van slots, bingo en online tafelspellen kunnen terecht bij Bitfiring. Wil je ook live casino spelen dan is dat helaas niet mogelijk. Het casino heeft wel de nieuwste spellen van betrouwbare aanbieders. Welkomstbonus 8,5/10 Met zes stortingen kun je een welkomstbonus van maximaal 2500 euro verdienen. Er is geen apart loyaliteitsprogramma voor vaste spelers, maar de welkomstbonus is zeker de moeite waard. Betaalmethodes 9/10 Alle betalingen, zowel het storten van het speelgeld als het opnemen van de winst, gebeuren in cryptovaluta. De waardes in de spellen worden omgerekend naar Amerikaanse Dollars. Betalingen verlopen snel en zijn bovendien veilig. Klantenservice 8,5/10 Spelers die vragen hebben over het spel of bijvoorbeeld over de betalingen in cryptovaluta, kunnen de klantenservice via de live chat benaderen. Het is ook mogelijk om een mail te sturen. Mobiel casino 8,5/10 Van een modern online casino waar je met cryptovaluta kunt betalen, mag je verwachten dat je ook probleemloos mobiel kunt spelen. En dat is bij Bitfiring ook zeker het geval. Je speelt in de mobiele browser van je smartphone en merkt geen verschil met een desktopversie. Wij testen op veilig online gokken en meer Wat maakt een online casino veilig om je geld naar over te boeken? Het antwoord daarop is niet alleen dat het online casino moet beschikken over een vergunning. Er zijn nog zoveel andere zaken van invloed op de betrouwbaarheid van het casino. Bij de casino's in onze lijst hebben we dus niet alleen gecontroleerd of de casino's over een geldige vergunning beschikken, want dat is inderdaad het geval. Het casino moet ook op andere gebieden laten zien dat het betrouwbaar is. Door bijvoorbeeld transparante bonusvoorwaarden te hebben bij de welkomstbonus. En door de website goed te beveiligen! Zodat niet alleen je persoonlijke gegevens veilig zijn, maar ook je financiële gegevens. Daarnaast worden ook aan de spellen en de spelontwikkelaars eisen gesteld. Lees hier waarom deze onderdelen allemaal belangrijk zijn en waar de vijf veilige online casino's uit onze lijst aan voldoen. Een geldige vergunning Ieder casino dat online gokspellen aanbiedt, moet een vergunning aanvragen. Dat is belangrijk omdat de online casino's op deze manier verplicht zijn om zich aan bepaalde regels te houden. Dit gaat om het beschermen van de spelers, zodat bijvoorbeeld mensen die jonger dan 18 jaar zijn geen spelersaccount kunnen aanmaken. De online casino's worden ook op het naleven van de regels gecontroleerd. Mocht het casino zich niet aan de afspraken houden, dan zal de toezichthoudende autoriteit ook verzoeken dit te veranderen zodat de veiligheid en het speelplezier van de gokkers gewaarborgd is. Een online casino dat een vergunning heeft, zal dit op de website vermelden. Je ziet hierbij een nummer staan en ook wordt het land vermeld waar de vergunning is afgegeven. Veilig online gokken Het veilig kunnen gokken is natuurlijk deels verbonden met de vraag of het online casino een vergunning heeft. Want bij de vergunning hoort ook de verplichting om te zorgen voor een veilige speelomgeving. Dat kan op het gebied van het instellen van speellimieten zijn, om de spelers te beschermen. Maar het gaat bovendien voor een groot deel om het voorkomen dat onbevoegden de persoonlijke gegevens van de spelers van de website kunnen halen. Dat zou betekenen dat je spelersaccount gehackt kan worden en iemand anders er met jouw winst vandoor zou kunnen gaan. De online casino's uit onze lijst hebben sterke firewalls en houden hun websites met de modernste technieken up-to-date om dit soort praktijken tegen te gaan. Bonusprogramma's voor nieuwe en trouwe spelers Nieuwe online casinos willen natuurlijk nieuwe gokkers trekken. Een manier om dat te doen, is door een aantrekkelijke welkomstbonus te bieden. Vaak bestaat deze welkomstbonus uit een bonusbedrag en een aantal gratis spins. Speel je bij een van de nieuwe casinos uit onze lijst, dan kun je ervan uitgaan dat de bonusvoorwaarden niet onacceptabel zijn in de zin dat ze onmogelijk uit te voeren zijn. Je moet bij iedere bonus altijd rekening houden met bepaalde rondspeelvoorwaarden, net zo goed als een minimale inzet en een termijn waarbinnen je de bonus moet ronddraaien. Daarnaast wijzen de online casino's vaak een bepaald spel aan waar je de bonus op in moet zetten. Maar de bonusvoorwaarden van het door ons geteste new online casino zijn voor zowel beginnende als ervaren spelers redelijk. Heeft een casino een loyaliteitsprogramma dan kun je ervan uitgaan dat je ook hierbij reële winkansen hebt bij de casino's uit onze lijst. Verwant Bericht: De beste Online Casino´s Nederland - Top 5 Goksites Betrouwbare betaalmethodes Ieder nieuwe online casino uit onze lijst biedt verschillende betaalmethodes aan waarbij je zeker weet dat deze betrouwbaar zijn. Het gaat om veilige en bekende betaaldiensten zoals Trustly, PaySafeCard, Skrill en Neteller. Net als de Visa en Mastercard creditcards zijn deze betaalmethodes niet speciaal voor de online casino's ontworpen, maar bieden ze wel de zekerheid die je bij online overboekingen verwacht. Datzelfde geldt ook als je betaalt met cryptocurrency. De betaalopdrachten worden direct verwerkt en je beschikt dus direct over je speelgeld. Dien je een verzoek tot uitbetaling van je winst in, dan neemt het online casino dat binnen 24 uur in behandeling. Afhankelijk van de verwerkingssnelheid van je bank heb je het bedrag dan enkele dagen later op je bankrekening staan. Een gevarieerd spelaanbod De kracht van een online casino zit ook in het aantal spellen dat je kunt spelen. Bovendien verwacht je spellen van goede kwaliteit met leuke features en een eerlijke winkans. Het is eveneens belangrijk dat je kunt kiezen uit verschillende soorten spellen. Niet alle casino's hebben het hele assortiment van slots, jackpots, online poker, bingo en de tafelspellen van het live casino. Maar waar je wel op kunt rekenen is dat de aangeboden spellen allemaal voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden en dat je dus zowel als beginnende als gevorderde speler geld kunt winnen. In sommige gevallen kun je een spel gratis uitproberen, zodat je in ieder geval kennis kunt maken met het spel voordat je echt geld in gaat zetten. Maar als je geld inzet, weet je zeker dat als je wint, het ook echt winst in cash is. Spelontwikkelaars en betrouwbaarheid De spelontwikkelaars waar een online casino mee werkt, worden ook gecontroleerd op hun betrouwbaarheid. Zo moeten de spellen een willekeurige winkans hebben. Veel spelaanbieders werken hard aan innovatieve spellen en daarbij zorgen ze er ook voor dat ze gebruik maken van de modernste technieken op het gebied van grafische ontwerpen en computertechnische aspecten. Bepaalde softwareproviders hebben zich gespecialiseerd in een bepaald soort spel, zoals bijvoorbeeld videoslots of het live casino. Daardoor krijg je bij de online casino's die met deze spelontwikkelaars werken, hoge kwaliteit spellen waar je veilig op kunt gokken. Klantenservice Tijdens het gokken kun je altijd tegen dingen aanlopen die niet duidelijk zijn. Op dat moment wil je zo snel mogelijk een antwoord op je vragen. Of je wilt een oplossing voor een probleem zodat je verder kunt spelen. Daarom hebben betrouwbare en veilige online casino's 24 uur per dag, 7 dagen per week een goed bereikbare klantenservice. Want hoe eerder de vragen beantwoord zijn, hoe meer tevreden een speler is. Je kunt alle online casino's uit onze lijst via een live chat bereiken. Ook is er altijd een mailadres beschikbaar. Sommige online casino's bieden de service van een pagina met antwoorden op veel gestelde vragen. Anderen kun je ook telefonisch bereiken. Je hoeft je in ieder geval geen zorgen te maken dat je lang met je vragen blijft zitten, want via de chat krijg je direct antwoord en per mail binnen een dag. Houd er wel rekening mee dat je je vragen in het Engels moet stellen. Bij sommige casino's spreken de medewerkers van de klantenservice ook Duits. Mobiel spelen Heb je geen vaste computer en wil je het liefst gokken via je mobiele telefoon, tablet of laptop? Dat is geen enkel probleem. We hebben voor onze beoordeling niet alleen getest of de websites van de online casino's goed werken op alle apparaten. Daarnaast onderzochten we ook of de verbindingen veilig zijn en of alle functies zonder haperen werken. Het maakt niet uit op welk apparaat je speelt. Je opent zowel op je tablet als op je smartphone de website van het online casino in de browser. Er zijn geen speciale apps, zodat je niets hoeft te installeren en dus ook geen extra geheugen kwijt bent aan het opslaan van de spellen. Alle functies zijn eenvoudig met je aanraakscherm te bedienen. Sommige spelleveranciers hebben speciale spellen ontwikkeld voor de mobiele site, dus daar profiteer je dan nog extra van. Het aanmaken van een spelersaccount, het overboeken van geld en het spelen van de spellen verloopt allemaal eenvoudig als je mobiel speelt. De gebruiksvriendelijkheid van de website De mobiele versie van het online casino is in sommige gevallen wat vereenvoudigd vergeleken met de site die je op je desktop of laptop krijgt. Dat komt de werking alleen maar ten goede. In beide gevallen is het natuurlijk belangrijk dat de site overzichtelijk is. Dat begint al bij het ontwerp van de site, het thema dat het online casino heeft en de kleuren die daarbij gebruikt zijn. Het is natuurlijk een kwestie van smaak en wat de een vrolijk vindt, kan de ander wat druk vinden overkomen. Maar het is wel belangrijk dat de online casino's hun spelaanbod overzichtelijk presenteren, zodat je direct kunt zien waar je moet zijn voor een bepaald spel en wat het aanbod precies is. Daarnaast is ook een zoekfunctie is eigenlijk onmisbaar, zodat je snel je favoriete spel kunt vinden. De nieuwe online casino's uit onze top vijf bieden allemaal de mogelijkheid op de naam van het spel te zoeken, net als op het soort spel. En bij sommigen kun je ook op naam van de provider zoeken. Veel gestelde vragen V: Wat is het nieuwste online casino in Nederland? A: In onze review vind je meerdere online casino's terug die nieuw zijn voor Nederlandse spelers. Ze zijn allemaal betrouwbaar en veilig om te gokken. V: Zijn de geteste casino's veilig? A: Ja. De casino's in onze reviews testen we allemaal op veiligheid. Zo moeten ze een vergunning hebben, betrouwbare betaalmethodes bieden en een goede klantenservice hebben. V: Worden Nederlandse spelers geaccepteerd? A: Als Nederlandse speler kun je gerust gokken bij de casino's uit onze lijst. Je kunt een spelersaccount aanmaken en betalen in euro's of cryptovaluta. ________________________________________ Disclaimer: Gelieve verantwoord te gokken. Hulp bij een gokprobleem dan bel je: 0900 217 77 21.

