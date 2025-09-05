Nederlanders staan open voor flexibel stroomverbruik zolang het vrijwillig is

Daarbij wordt er door onder andere netbeheerders steeds meer gehamerd op flexibel stroomverbruik. Daarmee pas je je verbruik en eventueel ook teruglevering aan afhankelijk van de beschikbaarheid van duurzame energie en de belasting van het elektriciteitsnet. ’s Avonds verbruiken bijvoorbeeld veel meer mensen stroom, maar wordt er minder groene stroom opgewekt. Bij flexibel stroomverbruik worden bepaalde zaken die veel energie kosten verplaatst naar uren met lage tarieven – bijvoorbeeld overdag, wanneer de zon en wind volop energie leveren.

Verloren duurzame energie

De reden om flexibel stroomverbruik zoveel mogelijk toe te passen, moge duidelijk zijn: het elektriciteitsnetwerk wordt minder belast en onnodig verlies van duurzame energie wordt tot een minimum gehouden. Op zonnige en winderige dagen raakt het stroomnetwerk soms zo vol dat wind- en zonneparken tijdelijk worden afgeschakeld. De eerste helft van dit jaar gebeurde dit al tijdens één op de tien uur. Dat is simpelweg zonde van de groene stroom.

Vrijwillig flexibel

Een onderzoek van PanelClix dat in opdracht van de Nederlandse energiespecialist Zonneplan is uitgevoerd onder 1.575 Nederlanders schetst een interessant beeld: veel Nederlanders staan absoluut open voor flexibel stroomverbruik. Voorwaarde is wel dat dit op vrijwillige basis gebeurt en dat het geen extra moeite kost.