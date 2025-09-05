Nederlanders staan open voor flexibel stroomverbruik zolang het vrijwillig is

De gemiddelde Nederlander staat open voor flexibel stroomverbruik, oftewel meer stroom gebruiken wanneer er duurzaam aanbod is. Voorwaarde is wel dat dit op vrijwillige basis gebeurt, zo blijkt uit een onderzoek van energiespecialist Zonneplan.
Energieverbruik is een heet hangijzer in de huidige maatschappij. Met steeds meer mensen die gebruikmaken van groene stroom en de regelmatig veranderende voorwaarden die daar mee gepaard gaan, heeft iedereen wel een mening over de beste én voordeligste manieren om stroom te verbruiken – of het nou gaat om wat het beste voor het milieu is, of het fijnst voor de portemonnee.
Daarbij wordt er door onder andere netbeheerders steeds meer gehamerd op flexibel stroomverbruik. Daarmee pas je je verbruik en eventueel ook teruglevering aan afhankelijk van de beschikbaarheid van duurzame energie en de belasting van het elektriciteitsnet. ’s Avonds verbruiken bijvoorbeeld veel meer mensen stroom, maar wordt er minder groene stroom opgewekt. Bij flexibel stroomverbruik worden bepaalde zaken die veel energie kosten verplaatst naar uren met lage tarieven – bijvoorbeeld overdag, wanneer de zon en wind volop energie leveren.
De reden om flexibel stroomverbruik zoveel mogelijk toe te passen, moge duidelijk zijn: het elektriciteitsnetwerk wordt minder belast en onnodig verlies van duurzame energie wordt tot een minimum gehouden. Op zonnige en winderige dagen raakt het stroomnetwerk soms zo vol dat wind- en zonneparken tijdelijk worden afgeschakeld. De eerste helft van dit jaar gebeurde dit al tijdens één op de tien uur. Dat is simpelweg zonde van de groene stroom.
Een onderzoek van PanelClix dat in opdracht van de Nederlandse energiespecialist Zonneplan is uitgevoerd onder 1.575 Nederlanders schetst een interessant beeld: veel Nederlanders staan absoluut open voor flexibel stroomverbruik. Voorwaarde is wel dat dit op vrijwillige basis gebeurt en dat het geen extra moeite kost.
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de 1.575 ondervraagden hun stroomverbruik wil verschuiven als dit besparing oplevert. Zoals gezegd gaat het hierbij wel om flexibel verbruik op vrijwillige basis. Een verplichting om op zonnige dagen apparaten overdag te laten draaien in plaats van ’s avonds kan op een duidelijke minderheid rekenen.
Zonneplan benadrukt dat het nu al mogelijk is om volledig automatisch apparaten dusdanig te gebruiken dat ze tijdens daluren vooral energie verbruiken. Klanten die zonnepanelen of een dynamisch contract hebben, ontvangen immers al goedkope zonnestroom overdag en betalen ook minder op winderige momenten – daar hoeven ze niets voor te doen.
Verbruik van de goedkopere stroom kan zoals gezegd nu al automatisch. Rens Vonk, manager Energie bij Zonneplan, haalt het volgende voorbeeld aan: “De meeste van onze klanten met een elektrische auto laden deze bijvoorbeeld automatisch op tijdens de gunstigste uren. Voor hen betekent flexibel verbruik dus geen extra gedoe, maar juist gemak én voordeel.”
Zonneplan probeert huishoudens sowieso zoveel mogelijk te ontlasten. Zo kwam het eerder dit jaar met een nieuwe, compacte thuisbatterij van 10 kWh die werkt op een 1-faseaansluiting. Daarmee biedt het bedrijf een antwoord op de groeiende vraag naar energieopslag, zónder dat er direct ingrijpende (en vaak dure) aanpassingen aan de meterkast nodig zijn.