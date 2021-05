​Klaar voor de start? Formule 1-reizen kunnen weer!

Er gloort licht aan de horizon voor wie graag Formule 1-races live bijwoont. Hoewel de reis- en evenementenbranches al tijden noodgedwongen stilliggen, laat de Europese specialist in sportreizen EventTrips weten dat er alweer volop geboekt wordt voor het komende seizoen. De one-stop-shop voor sportevenementen breidde onlangs nog het aanbod uit met de F1-reislabels Ticket + Travel en GPtours en ziet een stijgende populariteit van de Formule 1 in Nederland.

“Hoewel het momenteel nog niet helemaal duidelijk is hoeveel procent van de totale capaciteit van een circuit verkocht mag worden, hebben de Formule 1-fans er het volste vertrouwen in dat we weer van start gaan,” zegt Alizée Marques, directeur van EventTrips. “Er wordt alweer volop geboekt, vooral voor de races vanaf juli. Recent heeft GP België de verkoop al gesloten voor meer dan de helft van de tribunes. Ook de GP van Frankrijk is al uitverkocht, met 15.000 verkochte kaarten.”

De populariteit van Formule 1 is wereldwijd nog altijd aan een sterke opmars bezig. Volgens onderzoek van Shareablee is het de op één na snelst groeiende sportcompetitie ter wereld gemeten naar volgers op social media. In januari 2020 waren er ruim 8,6 miljoen F1-volgers op Instagram, dat aantal steeg naar ruim 11,7 miljoen een jaar later. Dat is een stijging van maar liefst 36%.

Max Verstappen is een belangrijke aanjager

Max Verstappen zorgde voor spanning en sensatie in de titelstrijd van de Formule 1. Afgelopen weekend, tijdens de Grand Prix van Portugal, maakte Max Verstappen het Lewis Hamilton nog moeilijk door hem na de start van de race direct in te halen. De spannende titelstrijd is de fans ook niet ontgaan waarbij het een nek aan nek race zal worden wie de Formule 1 kampioen zal worden. Wellicht kunnen de fans hét verschil gaan maken, want de verwachting is dat er vanaf juli weer fans bij de races mogen zijn. En dat de fans hier dolgraag bij willen zijn is terug te zien in de kijkcijfers en social media volgers.

“Deze enorme stijging in populariteit is natuurlijk niet los te zien van de avonturen van onze eigen Max Verstappen,” stelt Marques. “Vanaf het moment dat hij in de F1 rijdt, kijken meer en meer Nederlanders naar de races en volgen zij het laatste nieuws erover online. Ook op social media wordt Max steeds populairder: in januari 2020 had hij 2,8 miljoen volgers op Instagram en een jaar later al 3,9 miljoen.”

Boeken met garantie



Niet alleen racefans hebben steeds meer interesse in de F1. De stijgende populariteit is een van de redenen dat EventTrips, specialist in onder meer voetbalreizen in Europa, een mooie kans zag op uitbreiding en recent de F1-reislabels Ticket + Travel en GPtours kocht. Deze labels waren marktleider in deze niche voor het recente faillissement.

Door de overname kunnen klanten van deze platformen erop vertrouwen dat zij voortaan boeken met de garantie van SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). EventTrips benadrukt overigens dat er geen sprake is van een doorstart, maar alleen van de overname van de domeinnamen en merknamen.

