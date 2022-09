​Kijk de Amerikaanse Netflix met een VPN

Heb je een Netflix-abonnement en is je favoriete serie in Nederland nog niet beschikbaar? Grote kans dat je het nieuwe seizoen wel graag wilt zien, zeker als deze bij Netflix in Amerika al wel beschikbaar is! Gelukkig hoef je je helemaal niet te laten beperken door het Nederlandse Netflix aanbod. Alleen al het Amerikaanse Netflix aanbod biedt zoveel meer dan de in Nederland beschikbare series en films. De oplossing om toegang te krijgen tot al het buitenlandse Netflix aanbod is heel eenvoudig: met een VPN kijk je namelijk alles, altijd en overal waar je maar wilt. Maar wat is een VPN?



Wat is een VPN precies?

Een VPN is software of een app die je op je computer, smartphone of tablet installeert. Wanneer je de VPN activeert, past de software een versleuteling van je gegevens toe, waardoor onder andere je echte IP-adres en je locatie onbekend blijft. Zolang je de VPN-verbinding open laat, is het erg gemakkelijk om allerlei blokkades van websites en streamingdiensten te omzeilen.

In de praktijk krijg je met één druk op de knop bijvoorbeeld toegang tot het volledige Amerikaanse Netflix-aanbod. Dus wat is een VPN? Met een VPN kies je helemaal zelf vanuit welk land voor de buitenwereld surft. Netflix Amerika denkt dat jij je op dat moment in de Verenigde Staten bevindt en maakt het aanbod direct voor je beschikbaar. Andersom wordt het zo ook mogelijk om juist vanuit het buitenland gewoon Nederlandse content te blijven kijken, die je normaal gesproken alleen vanuit ons eigen land kunt zien.

Netflix VPN: onbeperkt series en films kijken van de Amerikaanse Netflix

Een VPN leidt je internetverkeer om via een speciale VPN-server van de aanbieder daarvan. Zodra je inlogt op Netflix, ziet de Netflix-app of website dat je je in de Verenigde Staten bevindt (ook al is dat niet zo) en toont dan het Amerikaanse aanbod. En dat is heel interessant, want in Amerika lopen ze wat betreft de release van films en series vaak toch maanden tot soms wel een jaar vooruit op Nederland.

Wil je daar niet op wachten, dan is een speciale Netflix VPN hiervoor een perfecte oplossing. Het grote verschil van een VPN die geschikt is voor Netflix, is dat deze erg snel is en genoeg bandbreedte biedt. Het bekijken van streaming video op hoge kwaliteit kost namelijk behoorlijk wat data, die niet elke VPN standaard beschikbaar heeft.

Gratis VPN

Een mooie gratis VPN waarmee je gemakkelijk naar het Amerikaanse Netflix-aanbod kijkt is VPN Nederland. Je maakt er eenvoudig en snel een account aan, waarna je de VPN Nederland-app installeert. Alles werkt heel gemakkelijk en je hebt er waarschijnlijk geen enkele instructie voor nodig. Bovendien kun je de app op allerlei soorten apparaten installeren, onbeperkt! Lekker op je smartphone kijken, je tablet of laptop, het kan allemaal.

Zo kijk je binnen een paar minuten naar de Amerikaanse Netflix!

Na installatie is het enige wat je nog hoeft te doen de VPN-verbinding te activeren. Dat doe je eenvoudig door de app te openen, waarna er een groen slotje in beeld verschijnt. Op dat moment is de VPN-verbinding actief.

Voordat je de Amerikaanse Netflix kunt kijken, is het belangrijk dat je Netflix eerst helemaal afsluit. Dat geldt voor je smartphone, maar eventueel ook voor je laptop of tablet. Nu hoef je alleen nog maar te selecteren vanuit welk land je zichtbaar wilt zijn. In de VPN Nederland app kies je voor 'locatie wijzigen'. Selecteer een willekeurige server in de Verenigde Staten (Amerika) als je de Amerikaanse Netflix wilt zien. Liever het Netflix aanbod van een ander land zien? Geen probleem, dan kies je gewoon eenvoudig het land in de lijst.

Je bent nu klaar om Netflix te starten. Daarvoor hoef je verder geen speciale instellingen te wijzigen. Wanneer je Netflix start, zie je automatisch de complete Amerikaanse Netflix-bibliotheek. Wedden dat je hier nu zeker heel wat uren gaat doorbrengen? Kies je favoriet serie of film en begin met genieten.

Voordelen van een VPN op een rij

De meeste mensen zijn op zoek naar een goede gratis VPN om naar de Amerikaanse Netflix te kunnen kijken. Daar is een goede VPN dan ook zeker geschikt voor! Met een VPN is alleen nog veel meer mogelijk. De belangrijkste voordelen van een VPN op een rij:

Met een VPN kijk je probleemloos naar de Amerikaanse Netflix (of die van welk ander land dan ook)

Met een VPN bezoek je alle websites helemaal anoniem. Je echte identiteit, activiteit en locatie blijft voor je provider en zelfs op de VPN-server verborgen. Je bent online niet meer traceerbaar.

Een VPN maakt in Nederland geblokkeerde sites weer toegankelijk.

Ook ideaal voor wie op vakantie juist naar Nederlandse streamingdiensten wil kijken. Vaak is het bekijken van Nederlandse tv of streams namelijk niet mogelijk vanuit het buitenland. Met een VPN is dat geen enkel probleem meer!

Gratis VPN biedt al veel opties, maar voor een vast laag maandbedrag geniet je onbeperkt van alle mogelijkheden.

VPN Nederland, 100% Nederlands

Met VPN Nederland krijg je moeiteloos toegang tot alle Netflix-bibliotheken van de wereld. Gratis VPN beschikbaar, maar voor een aantrekkelijk tarief van slechts een paar euro per maand geniet je van onbeperkte data via een razendsnelle internetverbinding. Bekijk alle mogelijkheden en abonnementen en je bent binnen no-time klaar om urenlang de Amerikaanse Netflix te kijken.