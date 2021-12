​Hoe werkt het uitvoeren van een traprenovatie?

Heb jij ook zo’n oude, versleten trap? Is de trapbekleding aan vervanging toe of wil je gewoon eens wat anders? Kies dan voor traprenovatie. Hiermee geef je jouw trap een tweede leven en dat zorgt direct voor een geheel nieuwe uitstraling. Ook wanneer je besluit om een traplift te nemen kun je ervoor kiezen om de trap eerst te renoveren.



Een prachtig plaatje

Om van jouw trap een ware eyecatcher te maken, kun je hem renoveren. Tegenwoordig worden vaak overzettreden geplaatst. Deze treden geven jouw trap direct een nieuwe look. Ook de stootborden kunnen worden aangepast. Ook kun je zelf aan de slag gaan met de trap. Heb je er bijvoorbeeld vloerbedekking op? Deze kun je verwijderen. Wel is het een hele klus om alle lijmresten weg te halen. Met een overzettrede bespaar je je zelf heel veel moeite.

Zelf doen of laten doen

Het renoveren van een trap kun je zelf doen. Wel is dit een lastig klusje waar zeker niet iedereen zich aan durft te wagen. Vooral wanneer je een draaiende trap hebt is het op maat maken van de overzettrede moeilijk. Ook is de zijkant niet te bekleden met het materiaal wat in de bouwmarkt ligt. Je zult dus de zijkanten moeten schilderen of op een andere manier moeten bekleden. Wil je wel de zijkanten bekleden met hetzelfde materiaal als de overzettrede? Kies er dan voor om de renovatie uit te laten voeren door een gespecialiseerd bedrijf.

Verlichtte trap

Het leuke aan de overzettreden is ook dat je hierdoor led-verlichting kunt plaatsen op de trap. Dit maakt de tocht naar boven of beneden een stuk veiliger, vooral in de nacht. De verlichting kan bijvoorbeeld met een lichtschakelaar worden aangezet, maar het kan ook aanspringen op beweging met een bewegingsschakelaar. Hierdoor wordt jouw trap ook in het donker een prachtig plaatje.

Zandstralen

Wil je juist het oude karakter behouden maar de versleten verf weg hebben? Je kunt een trap ook laten zandstralen. Daardoor komt de oorspronkelijke houten look weer boven. Vervolgens kun je deze weer aflakken met lak of verf. Dit is een goedkopere oplossing dan overzettreden. Het is eigenlijk hetzelfde als schuren, alleen wordt het nu op een snelle manier opgelost zonder er zelf moeite voor te hoeven doen.

Traplift

Als het lastiger wordt om zelfstandig boven te komen, is het misschien fijn om een traplift te laten plaatsen. Zo blijft het mogelijk om boven te slapen en te douchen. Trapliften zijn zowel geschikt voor rechte als gebogen trappen. Deze liften zijn in allerlei kleuren en materialen te verkrijgen, waardoor het in ieder interieur past. Als je een trap wilt renoveren, is het verstandig om dit te doen voordat de traplift geplaatst wordt.

Een traplift voorkomt een verhuizing. Als je jezelf niet meer vertrouwt op een trap, is het fijn dat de oplossing van de traplift bestaat. Zo hoef je niet te verhuizen naar een gelijkvloerse woning en kun je blijven wonen waar jij je het meest thuis voelt. Daarnaast is er bij gemeentes soms ook een vergoeding beschikbaar voor de traplift.

[Fotocredits - Tomasz Zajda © Adobe Stock]