Hoe kan ik mij het best voorbereiden op een sollicitatiegesprek?

In deze tijd zijn er ontzettend veel vacatures waar je op kunt reageren. Heb je gereageerd op een leuke vacature en mag je nu op sollicitatiegesprek komen? Gefeliciteerd! Hoe spannend het nu nog lijkt, wanneer jij je goed voorbereid op het sollicitatiegesprek, zal je op een gegeven moment gaan zien dat het echt heel erg meevalt!

Hieronder hebben we een paar fijne en praktische tips voor jou opgeschreven waar jij rekening mee kunt houden ter voorbereiden op het sollicitatiegesprek. Ook zal je nog wat extra informatie vinden wat betreft het werken en de officiële regels.

Uitvoeren van vooronderzoek

Voor dat je op sollicitatiegesprek gaat is het heel belangrijk om te weten voor wie en voor welk bedrijf je aan het werk gaat. Onderzoek niet alleen het bedrijf maar onderzoek ook je nieuwe functie, wat houdt het precies in? Snap je het helemaal? Wat zou je er over willen vragen? Wanneer je vooraf over deze informatie beschikt zal je een veel makkelijker gesprek kunnen voeren. Je weet namelijk exact wat je moet doen, zo niet dan weet je welke vragen je moet stellen. Wanneer je onvoorbereid op gesprek komt en geen tot weinig vragen stelt, komt je interesse niet goed over. Hierom is het uitvoeren van vooronderzoek echt heel erg belangrijk. Je mag maximaal 5 dagen in de week werken.

15 jaar en een bijbaan

Als je 15 jaar bent en naar school gaat, zal je alleen buiten de schooltijden en buiten de vakanties om kunnen werken.

Wanneer je als 15-jarige aan het werk gaat zijn er wel enkele regels waar je je aan moet houden. Zo mag je wanneer je leerplicht hebt na schooltijd nog maar 2 uur werken. Als je geen school hebt zoals een vakantiedag, mag je op die dag 8 uur werken. Als je 15 jaar bent, moet je iedere dag minimaal 12 uur rust hebben. Je hebt recht op een pauze van 30 minuten als je meer dan 4,5 uur achter elkaar werkt. Wanneer je schoolplicht hebt, zal je niet op zoek gaan naar een volledige baan maar naar een bijbaan. Een bijbaan is een betaalde deeltijdbaan die je hebt naast andere activiteiten, zoals studie of een opleiding.

Vragen die je kunt verwachten



Bijna in ieder sollicitatiegesprek kun je ze wel verwachten. Wat zijn je zwakke punten en wat zijn je sterke punten? Wat maakt jou meer geschikt voor deze functie dan iemand anders? Hoe ziet jouw rol eruit binnen het team? Een kleine greep uit random vragen die bijna ieder sollicitatiegesprek gesteld zullen worden. Heel fijn als je jezelf deze vragen vooraf stelt zodat je met een duidelijk en overtuigend antwoord kan komen tijdens het gesprek. Je kunt op internet nog veel meer vragen zoeken wanneer je echt op en top voorbereid op het sollicitatie gesprek wilt komen!