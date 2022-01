​Hoe de populariteit van 2e hands auto’s zorgt voor uitdagingen

De populariteit van 2e hands auto’s zit zeer sterk in de lift. Als we naar de verkoopcijfers van occasions kijken, zien we dat er in Nederland meer 2e hands auto’s verkocht zijn dan ooit tevoren. De keerzijde van deze populariteit is dat ook het aantal auto aanbieders die op de tweedehands markt actief zijn fors is gestegen. Hoewel dit een gunstige ontwikkeling lijkt, blijkt de praktijk anders uit te pakken. Het creëren van overzicht in het occasionaanbod wordt door veel mensen immers als flinke uitdaging gezien als zij nog niet de juiste route hierin gevonden hebben.



Populariteit tweedehands auto’s

De populariteit van tweedehands auto’s is altijd zeer groot geweest. Er hoeft alleen maar naar het prijskaartje van de voertuigen gekeken te worden om de reden hiervan te achterhalen. Een tweedehands auto kost een schijntje in verhouding met het bedrag wat voor een volledig nieuw exemplaar moet worden neergeteld. Daarnaast is dat een populaire keuze omdat voor de aanschaf voor een tweedehands auto geen aanschafbelasting (bpm) geldt. Daarnaast kan de uitbraak van de corona pandemie als een belangrijke oorzaak gezien worden van de stagnatie in de verkoop van nieuwe auto’s. Onder andere de grote chips tekorten in de auto-industrie (en het zeer kleine aanbod als gevolg hiervan) hebben ervoor gezorgd dat de verkoop van nieuwe auto’s is gezakt tot het laagste punt sinds 1967.

Geschikt platform om het aanbod in tweedehands auto’s te vergelijken

Zoals aangegeven is de markt in tweedehands auto’s groter dan ooit. Er zijn zeer veel autohandelaren en particulieren die zich op dit segment gericht hebben. Dit maakt de zoektocht naar een geschikte tweedehands auto niet alleen ingewikkelder maar ook tijdrovender dan ooit. Iedere geïnteresseerde die een goed beeld wil hebben van het aanbod in tweedehands auto’s wacht een lange rondgang naar verschillende websites om de uiteindelijk de gewenste auto te vinden. Een 2e hands auto kopen wordt een stuk makkelijker gemaakt als hiervoor een hierin gespecialiseerde website wordt bezocht. Dit soort websites zetten het aanbod van particulieren en autobedrijven op een overzichtelijke manier op een rijtje. Aan de hand van zoekfilters kan op een snelle en eenvoudige manier de gewenste auto worden gevonden. Zelfs een mooie tweedehands Volkswagen Golf kopen wordt hierdoor een stuk eenvoudiger ondanks het aanbod in deze auto zeer groot is.

Keuzemogelijkheden in Volkswagen Golf occasions

Een snelle blik op de genoemde website leert dat je zeer veel keuzemogelijkheden in Volkswagen Golf occasions hebt. Weinig auto’s kennen zulke hoge verkoopcijfers als dit model. Naast het klassieke model kun je de keuze maken voor de stationwagons, de Golf Variant of een cabriolet. Als je voorkeur uitgaat naar een hoger model zijn de Volkswagen Golf Plus en de Golf Sportsvan wellicht interessante opties. Er is genoeg te kiezen dus!