Hertog Jan onthult 7e editie Grand Prestige Vatgerijpt bier 2023

We moeten het even over bier hebben want op dit gerstenat staat geen maat. Het aantal biermerken en soorten is nauwelijks nog te bevatten. Maar als er veel bier is, en er is inderdaad heel veel bier, dan heb je vanzelfsprekend ook uitzonderlijke biersoorten. En van deze uitzonderlijke biersoorten heb je dan weer de Grand Prestige bieren, als het wijn was spreken we over de Grand Cru’s. Het zijn de bieren waar iedere liefhebber naar uit kijkt, de bovenklasse, meesterlijk en uitzonderlijk in alles. In ons landje, beter nog, in ons Brabant hebben we Hertog Jan. Een van de populairste brouwerijen van Nederland en vernoemd naar een inmiddels 10 eeuwen oude Hertog (Jan) die toen al begreep dat je van bier vooral moest genieten.

Hertog Jan uit Arcen

De goede man verdient een standbeeld want Hertog Jan is een goddelijk bier. Maar dat is niet voldoende volgens de bierbrouwers in Arcen. Zo bedachten ze zeven jaar geleden het Grand Prestige bier, wat bierliefhebbers inmiddels kennen als de jaarlijks terugkerende Grand Prestige Vatgerijpt bieren. Biersoorten die worden gerijpt op vaten van andere dranksoorten. En dat is uitzonderlijk. Het eindresultaat zijn limited edition Grand Prestige bieren. Bier waar je ongekend van kunt genieten, uitzonderlijk in smaak en eigenlijk uitzonderlijk in alles.

De Hertog Jan Grand Prestige Vatgerijpt bieren editie 2023

Dit jaar is het allemaal nog net even meer uitzonderlijk als ooit van tevoren want voor deze zevende editie reisde meesterbrouwer Micha Peute voor het eerst af naar een ander continent om de vaten te verzamelen waar het Grand Prestige-bier in rijpt en zijn unieke smaken aan ontleent.

Zijn reis werd een eerbetoon aan het gedeelde vakmanschap dat schuilgaat achter bekende en typisch kenmerkende Latijns-Amerikaanse destillaten. Want wat dacht je van Braziliaanse Cachaça, Caraïbische Rhum Agricole, en Mexicaanse Reposado Tequila en Mezcal. Dranken die allen onderdeel zijn van lokaal cultureel erfgoed met bijbehorende plaatselijke tradities, gebruiken en rituelen. En zie dan maar eens kans om met een goed verhaal van al deze iconische dranken een aantal fusten naar het Brabantse Arcen te transporteren.

De dranken worden met dezelfde vakmanschap en toewijding gemaakt als de bieren in Arcen ondanks dat dit gebeurt in een totaal andere cultuur. Drank in Latijns-Amerika is als wijn in de Bourgogne. Ook hier wordt de kennis en passie van generatie op generatie doorgegeven. De smaken komen hierbij geduldig tot stand in rijpingsvaten die soms wel tientallen jaren door families worden gekoesterd. Tot het moment dat een Brabantse bierbrouwer ze wist te overtuigen om aan hun drank iets in figuurlijke zin iets toe te geven.