Hoopvol leven: crowdfunding voor bier is een investering in het leven

Investeren kan op veel manieren. Je kunt je bank je geld laten beleggen, je kunt een vakantiehuis kopen of je kunt bijvoorbeeld op Kickstarter investeren in een opkomend bedrijf. Waar je misschien nog niet aan hebt gedacht, dat is investeren in… bier. Hert Bier komt nu met een investeringsronde waarbij je voor een relatief laag bedrag al een steentje kunt bijdragen aan een schuimend succes.



Investeren in Hert Bier

Investeren in Hert Bier is een investering die je ook een beetje met je hart doet. Hert Bier is het bedrijf achter Dutch Life, een biertje met een prachtig Delfts blauw label en een heerlijke, Hollandse smaak. Het is een bier gemaakt van gerst en tarwemout en door Nederlandse honing en sinaasappelschillen te gebruiken in het productieproces, krijgt dit bier een typisch Nederlandse smaak van gezellig. Fris en zoet, gemaakt om mensen met elkaar te verbinden.

Het bedrijf groeit, en dat is goed, maar om landelijke bekendheid te krijgen moet het door. Je kunt nu investeren in dit bedrijf dat staat voor vriendschap, humor en ondernemerschap. Je kunt een obligatie kopen en daarmee je geld uitlenen aan Hert Bier. Direct na je investering krijg je rente over deze lening, terwijl Hert de lening na zes jaar aflost. Je kunt kiezen uit obligaties met een rente van 4,5 procent, 5,5 procent of 6,5 procent: ongeveer zoveel als er alcohol zit in een gemiddeld biertje dus.

Je hoeft niet meteen voor duizenden euro’s in te stappen: een bedrag van 250 euro is ook al mogelijk, al krijg je bij 5.000 euro pas unieke incentives. Dat is bijvoorbeeld een uitnodiging voor het jaarlijkse Hert Bier-feest voor jou en een plus één. Daarnaast kun je ook twee bestelcodes voor een bierbox met 6 Hert-bieren ontvangen. Investeer je meer dan 10.000 euro, dan krijg je er nog twee van die codes bij.

Nederlandse gezelligheid

Je wil natuurlijk wel wat meer weten over Hert Bier, voordat je je hierin stort: in 2021 groeide de omzet van Hert Bier met 37 procent en het bier van deze enthousiaste brouwers is inmiddels niet alleen online verkrijgbaar, maar ook in de supermarkt, horeca en speciaalzaak. Het wil mede door hun samenwerking met Heinen Delfts Blauw graag internationaal gaan, wat het wil doen onder de noemer Dutch Life. Het is dan ook echt een gezelligheidsbier, dat ook is ontstaan uit gezelligheid. Het is ontstaan door vier vrienden die in 2014 een gesprek hadden over wat er zou gebeuren als één van hen zijn baan zou verliezen. Dat dat gesprek plaatsvond met een door één van de vrienden gebrouwen biertje zorgde ervoor dat het plan om samen een bierbrouwerij te beginnen begon op te borrelen.

Twee jaar werd er gepionierd, mede dankzij financiële hulp van een groep vrienden, en uiteindelijk was het eerste biertje van Hert Bier, Levenbiertje, in september 2017 een feit. En het mooie is dat dit biertje niet alleen door de vier vrienden wordt gebrouwen, maar ook door mensen binnen het spectrum. Ze werken namelijk samen met Zorgboerderij Grensverleggende Talenten waar jongeren en volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum werken. Zij maken de cadeauverpakkingen en werken aan de afvullijn. Ook daar is gezelligheid belangrijk. Investeren in het Dutch Life-bier is dus eigenlijk een beetje investeren in gezelligheid.

[Fotocredits - Parilov © Adobe Stock]