St Patrick's day wordt in steeds meer Nederlandse steden gevierd

Sint Patricius zorgde ervoor dat de Ieren in de vijfde eeuw tot het Christendom bekeerd werden en tegelijkertijd werd hierbij het klavertje drie als symbool voor de heilige drie-eenheid van de vader, de zoon en de heilige geest – om als nationaal symbool. Veel Ieren zijn door migratie verdeeld over verschillende werelddelen. St. Patrick's Day wordt vandaag de dag dan ook over de hele wereld gevierd. Zowel mensen, steden, monumenten en zelfs rivieren kleuren voor deze ene dag groen.

Tientallen landen doen mee, overal met dezelfde tradities. Zo staat deze nationale feestdag in het teken van de kleur groen, typisch Iers eten en drinken: lamsstoof, fish & chips met daarbij een pint van het Guinness bier en Ierse muziek. Be Irish for a day: ruil het Nederlands oranje in voor het Ierse groen en vier St. Patrick's day net zoals de Ieren.

Naast de kleur groen is ook Guinness onlosmakelijk verbonden met St. Patrick’s Day. Zo kennen beide een rijke Ierse geschiedenis. Dit iconische donkere bier (stout eigenlijk) maakt deel uit van de symbolen en de cultuur van Ierland. Via de Ierse pubs, de favoriete ontmoetingsplaatsen van de Ieren, speelt the black stuff een belangrijke rol in het sociale leven van dit land. De Ieren zien Guinness dan ook als de belichaming van de feestdag. Waar op een willekeurige dag zo'n 5,5 miljoen pints Guinness worden gedronken, zijn dit er op St. Patrick's Day wel zo'n 13 miljoen.

Bekende artiesten van Ierse komaf

Ook muziek is een belangrijk onderdeel van St. Patrick’s Day. Vanuit pubs en op straat klinkt de vreugde van de Ierse muziek en zingt iedereen uit volle borst mee. Ieren staan over de hele wereld bekend om hun muziek. Zo zijn onder andere de Dropkick Murphys, U2 en Niall Horan, oud-lid van One Direction, Ierse artiesten. Het is dan ook niet voor niets dat het nationale logo van Ierland een harp is - evenals het logo van Guinness. Ieren staan over de hele wereld bekend op hun muziek.

St. Patrick’s Day in Nederland

De activiteiten die op 17 maart in de pubs plaatsvinden kun je vergelijken met Koningsdag: feest, gezelligheid en veel groen in plaats van oranje. Er wordt veel Ierse muziek gespeeld en er treden Ierse bands op. Iedereen kan daarnaast op 17 maart hun groene hart ophalen bij de grootste viering van St. Patrick’s Day in Den Haag. Voor de 10e keer op rij bundelen Grote Markt Den Haag, O’Casey’s Irish Pub en Irish Club Netherlands hun krachten voor het vieren van de Ierse cultuur, vanaf 16.00u tot net voor middernacht, midden in het hart van de stad Den Haag.

