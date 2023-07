Geld besparen en toch goede wijn scoren? Zo doe je dat!

Met een klein budget staat het kopen van goede wijn waarschijnlijk niet hoog op je prioriteitenlijstje. We weten allemaal dat je voor echt goede wijn toch wel goed geld moet neerleggen. Wanneer je gewend bent aan een glas wijn bij het avondeten, zou het echter zonde zijn als je dit ritueel zomaar moet opgeven. Gelukkig hebben we goed nieuws. Jouw dagelijkse versnapering opgeven is namelijk helemaal niet nodig. Ook met een klein budget kan goede wijn gekocht worden. Maar hoe koop je goedkope wijn die ook nog eens lekker smaakt en de volgende dag niet voor hoofdpijn zorgt? Hieronder volgen enkele slimme tips.

Wees niet bang om goedkope wijn te proberen

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat ze veel geld moeten uitgeven om lekkere wijn te kunnen drinken. Niets is echter minder waar. Er zijn genoeg goede merken die wijn voor heel weinig geld verkopen. Je hebt al flessen voor nog geen vijf euro. Wees zeker niet bang om deze uit te proberen. Je zou eventueel ook eens advies kunnen vragen aan een andere wijnliefhebber of iemand in de winkel.

Wist je dat wijnen uit een doos veel goedkoper zijn? Als je wilt besparen is dit dan ook een prima optie. Bovendien is dit ook nog eens gemakkelijk te recyclen en dus beter voor het milieu.

Schrijf op wat je van de wijn vindt

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt tijdens een gezellige avond als de drank rijkelijk vloeit, maar wel goed om na afloop eens bij stil te staan. Het zou immers zonde zijn als je eindelijk een echt lekkere goedkope wijn gevonden hebt en je vervolgens niet meer weet welke dit was. Probeer daarom je ervaringen kort te noteren, zodat je het merk in het vervolg gemakkelijk terug kunt vinden.

Dit geldt andersom natuurlijk ook. Is er een wijn die na een paar slokken al echt niet lekker gevallen is? Voorkom dan dat je in de toekomst dezelfde fout maakt en maak hier een snelle notitie van.

Houd aanbiedingen in de gaten

Drink je regelmatig en heb je eigenlijk altijd wel een fles wijn in huis liggen? Dan is het verstandig om de aanbiedingen goed in de gaten te houden. Wijn is regelmatig in de aanbieding. Zeker in de supermarkten. Als jouw favoriete wijn met korting te koop is, kun je direct een voorraadje aanleggen. Dat is even een investering, maar op de lange termijn bespaar je enorm veel geld mee.

Stel een budget voor jezelf

Het is belangrijk om van tevoren een budget op te stellen. Hoeveel wil je maximaal per maand uitgeven aan alcohol? Als dit duidelijk is, kun je het bedrag pinnen en hier vervolgens de aankopen van doen. Als je dit enkel met contant geld doet, zie je ook beter wat er maandelijks wordt uitgegeven aan drank en is het gemakkelijker om hierop te besparen.