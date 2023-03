Energie besparen met een nieuwe vloer?

Ga je je vloer vernieuwen of misschien verhuizen? Dat is een behoorlijke klus die je niet elk jaar opnieuw doet. Dus wanneer je gaat investeren in een nieuwe vloer, dan wil je ook dat het goed gebeurt, toch? Handig om direct te kijken naar een isolerende vloer zodat je kan besparen op je energie, niet overbodig in deze tijd! En daar komt ook nog bij dat je natuurlijk de allermooiste vloer wilt kiezen, passend bij jou smaak, interieur en budget. Het leuke eraan; dat kan allemaal!

Wat zijn betaalbare vloeren?

De keuze in vloeren is enorm! Je kan kiezen voor een echte houten of stenen vloer, terwijl ook allerlei varianten zijn met een hout- of steenlook. Geloof ons; deze zijn nagenoeg niet van de echte te onderscheiden en toch budgeteer veel aantrekkelijker. Bekijk bijvoorbeeld eens het assortiment pvc vloeren. Deze zijn heel onderhoudsvriendelijk en zeer geschikt voor intensief gebruik. Handig in een huishouden met meerdere personen en/of huisdieren. Er zijn pvc klikvloeren en zelfklevende pvc vloeren verkrijgbaar in allerlei kleuren, dessins en verschillende prijsklassen.

Kan de nieuwe vloer over de bestaande vloer?

Een hele begrijpelijke en goede vraag! Het kan zijn dat er een ondervloer nodig is of dat je de ondergrond moet egaliseren voordat je de pvc vloer kan leggen. In veel gevallen hoef je niets te doen en dan heb je met pvc in korte tijd een nieuwe vloer in huis liggen. Twijfel je, laat je adviseren over de pvc vloer zelf, over de kleur en het vloerpatroon, maar ook over het inmeten en het leggen. Deze superservice bieden ze je in de woonwinkel in Zeist. Deze vakmensen weten alles over alle soorten vloeren en komen graag bij je thuis inmeten en leggen.

Welke vloeren isoleren?

Ook dit soort vragen beantwoorden de adviseurs uit de woonwinkel bij jou om de hoek. Het hangt af van een paar zaken zoals de huidige situatie bij jou thuis en kies je voor een vloer in combinatie met vloerverwarming? Weet je dat pvc heel goed samengaat met vloerverwarming? Dat komt omdat pvc vloeren de warmte goed doorlaten zodat de kamer snel op de gewenste temperatuur is. Op deze manier kan je dus zelfs op je energiekosten besparen,! Meer weten? Dat kan, kom langs in de woonwinkel in Zeist, de vakmensen staan voor je klaar. Hier is afspraak echt afspraak en nemen ze je het werk uit handen. Alles prettig onder één dak. Tot snel!

