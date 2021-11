Een overzicht van de leukste gadgets bij energie aanbiedingen

De energieprijzen rijzen de pan uit en daarom zijn er verschillende aanbieders die mooie welkomstcadeau’s hebben als je overstapt. Je kunt niet alleen je geld terug krijgen bij het afsluiten van een meerjarig contract, maar ook beschikken over leuke gadgets. Als gadgetliefhebber gaat je hart daar sneller van kloppen. De tijd van waardeloze prullaria zoals trage Chinese tablets waar je niet op zit te wachten, is al lang voorbij. Tegenwoordig kun je zelfs een slimme televisie, laptop of game console gratis ontvangen als je een energiecontract afsluit. Wat zijn de leukste gadgets bij een energie aanbieding?

Leukste gadgets en energie aanbieding

De meeste energie aanbieders bieden een welkomstcadeau aan als je een abonnement afsluit bij een eenjarig of meerjarig energiecontract. Deze gadgets kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een tablet, zodat je je energieverbruik in de gaten kunt houden. Of je krijgt een slimme thermostaat, zodat je met één druk op de knop de temperatuur per zone in kan stellen. Maar er zijn meer leuke gadgets die je bij een energie aanbieding kan krijgen.

Smart televisie

De hoofdprijs is wat ons betreft toch meteen voor de aanbieder die volledig gratis een smart televisie weggeeft van LG aan nieuwe klanten. Deze smart televisie is verkrijgbaar bij een contract van 1 jaar stroom en gas. Het is vrij opmerkelijk dat je deze smart televisie al krijgt bij een jaarcontract, want dergelijke prijzige cadeaus krijg je over het algemeen pas bij een contract voor meerdere jaren. De LG-smart televisie is daarmee een leuke gadget bij een energie aanbieding. De televisie is energiezuinig, zodat je ook meteen kunt besparen op je energierekening terwijl je televisie aan het kijken bent.

Nintendo Switch

Niet alles draait bij de energie aanbieders om het besparen van energie. Daarmee lijken niet alle gadgets even nuttig, maar een beetje ontspanning hoort er ook bij. Daarom kun je bij een energieaanbieder een gratis Nintendo Switch Lite krijgen. Dit cadeau krijg je als je een contract afsluit voor één jaar vaste prijzen. Daarnaast krijg je er ook meteen een spelletje (LEGO Worlds) bij, zodat je meteen aan de slag kunt met het spelen van games.

Gratis laptop

Soms is het zelfs mogelijk om een gratis laptop te scoren bij een energie aanbieding. De laptops zijn van verschillende prijsklassen. Bij een energie aanbieding voor 1 jaar stroom en gas samen, krijg je een laptop ter waarde van 250 euro cadeau. Een andere optie is de keuze voor een Acer Chromebook als je één jaar groene stroom en gas afneemt. Mocht je dus nog op zoek zijn naar een nieuw energiecontract en toevallig een nieuwe laptop nodig hebben, dan kun je hier je slag slaan.

Slimme lampen

Energie aanbieders hebben altijd een evergreen als het aankomt op slimme welkomstcadeaus. Een dergelijk cadeau is vooral bedoeld om je huis energiezuiniger te maken en je meer controle te geven over je energieverbruik. Naast de bekende slimme thermostaat die we overal terug zien, komt ook de slimme verlichting regelmatig aan bod. Het voordeel van deze welkomstpakketten is dat ze een hoge prijs vertegenwoordigen. Een dergelijk pakket van Philips kan maar zo meer dan 100 euro kosten. Daarom is bij verschillende aanbieders het pakket te verkrijgen als je voor meerdere jaren een energiecontract afsluit.

Oordopjes

De slimme oordopjes van Apple vallen ook vaak in de smaak bij energie aanbieders. Zo krijg je een gratis setje Apple AirPods 2, inclusief oplaad case als je gaat voor een vast contract van 1 jaar gas en stroom. Je krijgt het volledige pakket, dus niet alleen de oordopjes. Deze oplaadcase kun je van tevoren opladen en vervolgens gebruiken om je draadloze oortjes onderweg mee op te laten. Op die manier hoeft deze gadget niet voortdurend aan het stroom. Dat is toch een stuk beter voor je energieverbruik.

