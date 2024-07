Dit zijn 4 tips om je gehoor te verbeteren

Je kunt vaak horen dat je je gehoor moet beschermen, maar wat als je het niet zozeer wil beschermen, maar juist wil verbeteren? Dat kan gewoon. Er zijn meerdere manieren om je gehoor te verbeteren, waardoor je bijvoorbeeld muziek of de stem van je geliefde kunt horen zoals het bedoeld is. We geven je 4 tips om je gehoor te verbeteren.

1. Met behulp van een gehoorapparaat

Hoewel we zometeen ook met natuurlijkere manieren komen om je gehoor te verbeteren, is er natuurlijk één optie die je heel snel kunt toepassen: een gehoorapparaat. Het klinkt niet sexy, maar wist je dat gehoorapparaten tegenwoordig een klein boontje zijn dat amper opvalt, en waarmee je soms ook gewoon muziek kunt luisteren alsof het oordopjes zijn? Een gehoorapparaat verbetert je gehoor door technologie en je hebt veel mogelijkheden om het geluid aanzienlijk te verbeteren.

2. Muziek luisteren

Je wil je gehoor trainen om muziek nog beter te horen, maar wist je dat één van de trainingsmethoden ook muziek is? Je kent dat misschien wel van muzikanten: die hoeven maar een nummer te horen en ze kunnen het meteen naspelen. Dat komt omdat ze hun gehoor hebben getraind. Door zelf ook op die manier naar je favoriete muziek te luisteren, kun je je oor trainen. Luister welke verschillende instrumenten je hoort, of ze snel zijn of niet, hard of zacht: focus op die geluiden en je zal merken dat je meer openstaat voor geluid in het algemeen.

3. Yoga

Het is bizar, maar er zijn bepaalde yoga-houdingen die tinnitus kunnen verminderen: oorsuizen dus. Echter zijn er ook yogahoudingen die je gehoor kunnen verbeteren. Dat komt omdat het de bloedsomloop op een specifieke plek, de hersenen en de oren versterkt, je cellen voelen zich daardoor een stuk beter en zeker als je bepaalde yoga-poses gebruikt, dan zal je merken dat je gehoor verbetert.

4. Sporten

Waar je bij yoga bepaalde bewegingen specifiek op het oor kunt doen, blijkt dat sporten in het algemeen ook al enorm kan helpen. Je stimuleert de bloedsomloop en dat is heel goed voor onder andere het gehoor. De bloedsomloop in het binnenoor wordt bijvoorbeeld bij zwemmen, springen en yoga aanzienlijk beter en daar is de cochlea bij gebaat. De cochlea is het gedeelte van het binnenoor dat verantwoordelijk is voor het horen. Die wil je dus niet alleen te vriend houden, maar ook goed ondersteunen.

Meer bewegen en aandachtiger naar muziek luisteren (of misschien zelfs überhaupt aandachtiger luisteren, dus ook als iemand tegen je praat) zijn de sleutels tot succes op het gebied van beter horen. Werken die echter niet of onvoldoende voor je, dan is een gehoorapparaat een mogelijkheid om je gehoor met tech op te vijzelen. En uiteraard helpt het ook om zoveel mogelijk te voorkomen dat je gehoor slechter wordt. Gehoorbescherming in dus, als je gaat klussen of festivallen.

[Fotocredits – jr-art © Adobe Stock]