​Dit is het verschil tussen een Satisfyer en een gewone vibrator

De laatste tijd is de Satisfyer zo hevig in opkomst, dat er zelfs kerstballen van worden gemaakt. Satisfyer is voor veel mensen een gouden greep, maar wat maakt deze vibrator nou zo anders dan anderen?



Seksspeeltjes worden al eeuwen gebruikt. Vroeger werden ze gemaakt van hout, maar inmiddels zijn ze vooral gemaakt van glas, plastic en silicone. Vooral dat laatste is een prettig materiaal, omdat het zijdezacht aanvoelt en lang meegaat. Bovendien is het ook niet zo hard, waardoor het wat prettiger is om te gebruiken bij de meeste gevoelige plekjes van ons lichaam. Waar veel seksspeeltjes fallusvormig zijn en ook vooral zijn bedoeld om in het lichaam te gebruiken, is er inmiddels een heel nieuwe trend ontstaan.

Satisfyer

Sekstoys zijn inmiddels gewoon technologische gadgets geworden. Waar het allemaal begon met een dildo, zijn we inmiddels via de trillingen van de vibrator bij de luchtdrukvibrator aangekomen. Dat is namelijk het grootste verschil tussen de Satisfyer (en soortgelijke speeltjes) en een gewone vibrator: luchtdruk. Het wordt ook wel suctie genoemd, want door de luchtdruk ontstaat een zuigende sensatie. Wat er eigenlijk gebeurt is dat er een soort vliesje in het apparaat snel heen en weer gaat waardoor die zuiging ontstaat.

Je kunt zelf instellen hoe hevig de zuigkracht mag zijn, of vooral hoe snel die gaat. Als je hem gewoon in je hand houdt zul je er misschien niet heel snel van onder de indruk zijn, maar plaats hem op de gevoelige clitoris en in sommige gevallen is zelfs de laagste stand al genoeg om iemand tot een hoogtepunt te brengen of in ieder geval een heel lekker gevoel te geven van binnen. Dat lekkere gevoel wordt door zo’n Satsifyer versterkt omdat er meer bloed naar de geslachtsorganen gaat bij opwinding en suctie zorgt dat dit nog meer gaat stromen.

Vibrator versus luchtdrukvibrator

Toch heeft een Satisfyer ook veel eigenschappen die een gewone vibrator ook heeft: hij is gemaakt van silicone en plastic, kan tegen water en hij kan ook trillen. Niet iedereen heeft die trillingen erbij nodig, maar mocht je het wel kunnen gebruiken dan heb je het maar. Echter wordt een luchtdrukvibrator doorgaans niet binnenin het lijf gebruikt, maar juist aan de buitenzijde en in de meeste gevallen op of rond de clitoris (al zijn er ook mannenvarianten die weer een heel andere stimulatie bieden).

Hoewel Satisfyer bij uitstek de meest populaire luchtdrukvibrator is, zijn er ook veel andere merken die mooie luchtdrukspeeltjes maken. Denk bijvoorbeeld aan de Lelo SONA of de Womanizer Liberty. Vaak hebben ze een leuke kleur, voelen ze prettig aan en zijn ze glooiend, rond gevormd zodat ze er net zo zacht uitzien als ze voelen. Vaak herken je ze niet eens meteen als vibrator, omdat ze er meer uitzien als een decoratief object voor in huis.

Nieuwsgierig hoe zo’n suction vibrator voelt? Er is maar een manier om dat te ervaren, namelijk door er eens eentje aan te schaffen. De kans is groot dat het een mooie toevoeging wordt op je seksleven, of dat van je partner.